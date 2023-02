Stand: 22.02.2023 16:29 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Großeinsatz am Norderstedter Rathaus

Am Mittwochabend sind Einsatzkräfte am Norderstedter Rathaus (Kreis Segeberg) zu einem Großeinsatz ausgerückt, mehrere Menschen hatten vermeintlich Buttersäure gerochen. Laut Rettungsleitstelle ergaben verschiedene Messungen, dass es sich um Desinfektionsmittel handelte. Die rund 50 Einsatzkräfte konnten wieder abrücken. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Protestaktion gegen Essen an Schulen in Pinneberg

Auf dem Pinneberger Rathausplatz protestieren am Donnerstag Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg dagegen, dass die Essensversorgung an ihrer Schule möglicherweise neu geregelt wird. Die Ratsversammlung in Pinneberg will entscheiden, ob das Catering neu ausgeschrieben wird. Bisher kümmern sich fast 100 Eltern ehrenamtlich um das Essen für die Kinder und Jugendlichen. Um die Schüler weiter zu versorgen, bräuchte es laut Christoph Forsthoff vom Elternverein mittlerweile eine bezahlte Stelle, die die Stadt etwa 15.000 Euro im Jahr kosten würde. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

100 Jahre alte Eiche in Bargteheide soll erhalten bleiben

Der Verkehrs- und Planungsausschuss in Bargteheide will, dass die 100 Jahre alte Eiche am Bahnhof erhalten bleibt. Der Ausschuss hat sich am Mittwochabend nach Angaben des Vorsitzenden einstimmig für den entsprechenden Planungsentwurf entschieden. Die Bürgermeisterin Gabriele Hettwer (parteilos) soll jetzt das Gespräch mit der Deutschen Bahn suchen, die als Bauherrin darüber entscheiden muss. Damit in ein paar Jahren die neue S-Bahnlinie 4 auch in Bargteheide halten kann, muss der Bahnhof umgebaut werden. Nach den bisherigen Plänen der Bahn soll dafür die 100 Jahre alte Eiche gefällt werden, berichtet der Verkehrsausschuss der Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

