Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Abschiebung kurdischer Familien nach Kroatien wird kritisiert

In einer gemeinsamen Stellungnahme haben am Wochenende 30 Organisationen die Abschiebung von zwei kurdischen Familien aus Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) kritisiert. Sie forderten unter anderem die Rückreise der nach Kroatien abgeschobenen Menschen. Aus Kroatien drohe den Betroffenen die Abschiebung in die Türkei, wo ihnen wegen ihrer politischen Haltung als Oppositionelle Haft und Folter drohten. Zu den Unterzeichnern der Stellungnahme gehören unter anderem Amnesty International, Fridays for Future und das Lübecker Flüchtlingsforum. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

Delfin in der Trave gesichtet

Ein Delfin hat sich in die Trave bei Travemünde (Stadt Lübeck) verirrt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde das Tier dort am Wochenende von vielen Schaulustigen beobachtet. Laut Polizei weiß der Seehundjäger Bescheid, dem Säugetier gehe es gut. Vermutlich sei der Delfin einem Heringsschwarm nachgeschwommen und so von der Ostsee in der Trave gelandet. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck gewinnt in der Regionalliga Nord - Phönix Lübeck spielt Unentschieden

Der VfB Lübeck hat in der Regionalliga Nord einen weiteren Schritt Richtung Aufstieg gemacht: Die Grün-Weißen siegten am Wochenende in Rehden mit 4:0 und bauten ihren Vorsprung auf die Zweite von Hannover 96 weiter aus. Phönix Lübeck hingegen spielte gegen die 96er ein Unentschieden mit dem Entstand 4:4. Der Trainer von Phönix Lübeck, Oliver Zapel sagte, es war ein Spiel auf dem man aufbauen kann. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2023 08:30 Uhr

