Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Warnstreik bei Ikea im Norden

Ver.di hat die Beschäftigten von Ikea in Lübeck, Kiel und Rostock am Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Der zentrale Streikort ist Ikea Lübeck. Aus Sicht der Gewerkschaft müssen in einem Zukunftstarifvertrag bei dem Unternehmen unter anderem nachhaltige Maßnahmen zu Gesundheitsschutz, Beschäftigungssicherung und ein Anspruch auf Qualifizierung bei Änderung von Arbeitsplätzen vereinbart werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Oster-Staus erwartet

Zum Start ins Osterwochenende und zu Beginn der Ferien kann es wieder eng werden bei uns auf den Straßen in der Region. Vor allem auf der A1 erwartet der ADAC viele Urlauber, die in die Tourismushochburgen wie Scharbeutz oder Heiligenhafen fahren. Wer in den kommenden Tagen dort auf der Autobahn unterwegs ist, sollte unbedingt mehr Zeit einplanen, empfiehlt ADAC-Sprecher Rainer Pregla: "Jeder, der an die Ostseeküste, der Richtung Lübeck, Richtung Fehmarn möchte, muss mit zwei Baustellen rechnen. Einmal im Bereich Reinfeld und einmal auf der Fehmarnsundbrücke. Dort staut es sich mit Wartezeiten: Eine halbe Stunde sollte man einkalkulieren." Die aktuellen Verkehrsnachrichten finden Sie jederzeit im NDR Verkehrsservice. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Geänderte Verkehrsregeln in den kommenden Monaten

In Lübeck und Travemünde gelten von Donnerstag an einige geänderte Verkehrsregelungen während der Sommermonate. Nach Angaben der Stadt wird "An der Obertrave" ein Großteil der Parkplätze und ein Teil der Anwohnerparkplätze aufgehoben, um die Aufenthaltsqualität zu verbessern und dort wieder Tische und Stühle der dortigen Restaurants zu stellen. Diese Regelung gilt bis einschließlich 8. Oktober. Die Vorderreihe in Travemünde wird bis zum 1. November wieder zur saisonalen Fußgängerzone. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

