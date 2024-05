Stand: 18.05.2024 11:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

HH und Umgebung: Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr

In und um Hamburg wird es bis Ende des Monats zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr kommen. Die Bahn sperrt nach eigenen Angaben bis zum 26. Mai zwei vielbefahrene Streckenabschnitte. Deswegen fahren zwischen Blankenese und Wedel (Kreis Pinneberg) sowie zwischen Hauptbahnhof und Sternschanze jetzt Busse statt Bahnen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2024 11:00 Uhr

Erdfloh gefährdet Rapsernte in SH

Auf zahlreichen Feldern in SH hat der Erdfloh den Raps befallen. In einigen Regionen müssen sogar die Felder umgepflügt werden. Landwirt Hendrik Buchenau von Gut Warleberg in Neuwittenbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde sagt: Vor allem in den Regionen Ratzeburg, Lauenburg (beide Herzogtum Lauenburg) und Ostholstein habe der Erdfloh große Schäden angerichtet. Mancherorts sei die Ernte sogar komplett ausgefallen. Buchenau meint, das hänge mit dem Verbot eines bestimmten Pflanzenschutzmittels zusammen. Die Landwirtschaftskammer SH sagt hingegen: Das Auftreten des Erdflohs sei normal und könne in manchen Jahren intensiver ausfallen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2024 11:00 Uhr

Bahnhofsbrücke Lübeck: Verkehrseinschränkungen auch am Sonnabend

In Lübeck steht die Sanierung der zentralen Bahnhofsbrücke kurz vor dem Abschluss. Dafür werden am Sonnabendvormittag die zwei bisher getrennten Brückenhälften zusammengeschoben. Deshalb kann es in dem Bereich für einige Stunden Verkehrseinschränkungen geben. Laut Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) ist die Brücke bei der Sanierung erweitert worden, sodass sie mehr Fahrspuren haben wird als die alte Brücke. Nach Angaben der Stadt kostet die Instandsetzung insgesamt rund 36 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2024 10:00 Uhr

Garagenbrand in Grevenkrug

Für drei Feuerwehren im Kreis Rendsburg-Eckernförde gab es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend einen Einsatz in Grevenkrug. Dort sind nach Angaben eines Feuerwehrsprechers mehrere Garagen komplett abgebrannt. Es wurde niemand verletzt. Die 50 Einsatzkräfte waren insgesamt drei Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Polizei hat den Brandort für weitere Untersuchungen abgesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2024 09:00 Uhr

Abschluss Energieministerkonferenz in Kiel

In Kiel ist am Freitag die dreitägige Energieministerkonferenz zu Ende gegangen. Auf Einladung von Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne) waren die Minister nach Schleswig-Holstein gereist. Goldschmidt zeigte sich nach dem Treffen zufrieden. Man habe gute Beschlüsse auf den Weg bringen können. Vor allem hinsichtlich der Wärmewende sei man sich einig geworden, sie zu beschleunigen und gemeinsam umzusetzen. Bei der Finanzierung gibt es hingegen Nachholbedarf. Jetzt soll unter anderem ein robuster CO2-Preis die Transformation vorantreiben. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2024 08:00 Uhr

Schwerer Motorradunfall in Grömitz

Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Grömitz im Kreis Ostholstein schwer verletzt worden. Der 23-jährige Feuerwehrmann war laut Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz. Er war den Angaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bäderstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Altglascontainer fuhr. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2024 10:00 Uhr

Sieg für Lübeck-Schwartau in zweiter Handball-Bundesliga

In der zweiten Handball-Bundesliga hat der VfL Lübeck-Schwartau den neunten Heimsieg in Folge gefeiert. Das Team schlug den TuS N-Lübbecke am Freitagabend mit 34:25 und steht nun auf Tabellenplatz acht. | NDR Schleswig-Holstein 18.05.2024 08:00 Uhr

Das Wetter: Sonnig und trocken

Am Sonntag ist es in Schleswig-Holstein zeitweise heiter, im Süden sind auch längere wolkige Abschnitte und im Verlauf gelegentlich Regenschauer und einzelne Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad auf Hörnum bis 21 Grad in Ahrensburg (Kreis Stormarn), an der Ostsee 16 bis 19 Grad. Es weht überwiegend mäßiger und böiger Nordost- bis Nordwind. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2024 16:00 Uhr

Archiv 3 Min Nachrichten 12:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.05.2024 | 11:00 Uhr