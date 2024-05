Holstein Kiel: So läuft die Bundesliga-Aufstiegsparty der "Störche"

Holstein Kiel: So läuft die Aufstiegsparty der "Störche" Stand: 16.05.2024 16:35 Uhr Holstein Kiel feiert am Pfingstmontag mit den Fans den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg. Um 14 Uhr startet der Buskorso vom Stadion zum Rathaus, wo auf dem Balkon und einer großen Bühne die große Party steigt.

Die komplette Mannschaft samt Trainer- und Funktionsteam wird dabei mit zwei Bussen einmal quer durch die Stadt gefahren, um so möglichst vielen Fans die Möglichkeit zu geben, "diese sensationelle Saison und den Aufstieg in die Bundesliga gemeinsam mit unserer Profimannschaft zu feiern", so die KSV. Der Verein rechnet mit einer Fahrzeit von zwei Stunden vom Holstein-Stadion zum Rathausplatz.

Zunächst soll sich der Tross den Anhängern auf dem Rathausbalkon präsentieren. Dann steht noch der Eintrag der Spieler ins Goldene Buch der Stadt an. Die große Party samt Ehrung findet dann auf einer Bühne am Rathausplatz statt.

Weitere Informationen News-Blog 2. Liga: Kiel und St. Party feiern Aufstiege am Montag Bei St. Pauli und Kiel gibt's am Pfingstmontag die Aufstiegssause. News und Hintergründe zur 2. Liga im Live-Blog bei NDR.de. mehr

Womöglich haben die Kieler dann sogar die Meisterschale im Gepäck: Sollte Spitzenreiter St. Pauli am Sonntag (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) nicht bei Wehen Wiesbaden gewinnen, könnten die "Störche" sogar noch den Titel holen. Sie treten zeitgleich bei Hannover 96 an - und würden die Trophäe bereits unmittelbar nach dem Spiel feierlich überreicht bekommen.

KSV Holstein 58. Bundesliga-Club

Die KSV hatte den Aufstieg bereits am vorletzten Spieltag durch ein 1:1 am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf perfekt gemacht: als 58. Club der Bundesliga-Geschichte und als erstes Team aus Schleswig-Holstein überhaupt. Der Jubel im Stadion kannte keine Grenzen. Am Dienstag folgte die Feier im Kieler Landtag. Auch Ministerpräsident Daniel Günther ließ die "Störche" hochleben. Doch die Party mit den eigenen Fans in der ganzen Stadt soll der Höhepunkt werden.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 20.05.2024 | 19:30 Uhr