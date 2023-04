Osterfeuer 2023 in Schleswig-Holstein

Am Süderhafen auf Nordstrand können sich Kinder am Karsamstag ab 17 Uhr auf verschiedene Spiele freuen. Um 18 Uhr wird dann das Osterfeuer unter den Klängen der Jagdhornbläser entzündet.

Hier wird der Frühling am Sonnabend mit einem Osterfeuer am Deich begrüßt. Vorher dürfen sich Kinder ab 12 Uhr auf Spiele und Bastelspaß rund ums Dünen-Hus freuen. Um 20 Uhr wird dann nach der traditionellen Feuerrede das Osterfeuer entzündet: Ein Flammenspektakel inklusive Meerblick.

Auf der Nordseeinsel wird der Nachthimmel schon am Gründonnerstag erstrahlen. Aber nicht vom Osterfeuer, sondern von einer Lasershow. Los geht es um 20.30 Uhr am Sandwall in Wyk. Vor und nach dem Lichtzauber wird Livemusik gespielt. Am Samstag gibt es dann ab 19 Uhr ein knisterndes Osterfeuer mit Meerblick am Strandcafé "Schapers" am Wyker Südstrand - am Ostersonntag ab 15 Uhr heißt es Eiersuche statt Sandburgen bauen, der Osterhase hat 2.000 Schokoeier verbuddelt.

Im Inselsüden wird das Osterfeuer am Sonnabend entfacht, und zwar um 19.30 Uhr am Campingplatz in Hörnum. Weil dort nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, fährt ein Bus-Shuttle. Der holt die Besucher vom ersten großen Parkplatz vor Hörnum ab und bringt sie später wieder zurück.