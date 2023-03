Stand: 23.03.2023 10:23 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Erneuter Warnstreik am Flughafen in Hamburg

Reisende, die heute von Hamburg aus in den Urlaub fliegen wollen, müssen sich auf Probleme einstellen. Die Gewerkschaft ver.di gab bekannt, dass es erneut einen 24-stündigen Warnstreik geben soll. Aufgerufen sind unter anderem Mitarbeitende bei der Bordkartenkontrolle und der Flughafengesellschaft. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber lehnen das ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein mit 1,7 Promille

In Lübeck-Moisling hat die Polizei eine Chaosfahrt eines betrunkenen Mannes gestoppt. Der Autofahrer war nach Polizeiangaben am Mittwochnachmittag in Schlangenlinien durch die Niendorfer Straße, den Sterntalerweg und den Andersenring gefahren. Dabei rammte sein Wagen offenbar mehrere Autos. Im Andersenring stoppte die Polizei die Irrfahrt schließlich durch einen Frontalzusammenstoß. Weder der betrunkene Fahrer noch die Beamten wurden dabei verletzt. Der Mann hatte den Angaben zufolge mehr als 1,7 Promille, einen Führerschein besitzt er nicht. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Forschungsschiff in Lauenburg auf Kiel gelegt

Bei der Hitzler-Werft in Lauenburg ist am Donnerstag ein Forschungsschiff für das Helmholtz-Zentrum auf Kiel gelegt worden. Das Besondere an dem Schiff: Es soll mit Wasserstoff angetrieben werden. Mit der "Coriolis" soll der Antrieb selbst erforscht werden. Außerdem soll das Schiff nach Schwermetallen in der Elbe suchen. Der Bau kostet 15 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Stiftung unterstützte im vergangenen Jahr 130 Initiativen

Zuerst kam die Corona-Krise, anschließend die Energiekrise durch den Ukraine-Krieg: Viele Menschen in der Region haben die dadurch entstandenen Probleme mit voller Wucht getroffen. Die Gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck unterstützte im vergangenen Jahr 130 Initiativen und Vereine und brachte auch eigene Projekte an den Start, um Betroffenen zu helfen. Insgesamt schüttete die Stiftung rund zwei Millionen Euro aus. Dies teilte sie am Mittwochnachmittag mit. Ein Schwerpunkt ist demnach der Bildungsbereich: So rief die Stiftung das Projekt "Überholspur" ins Leben, mit dem Jugendliche auf dem Weg zum Schulabschluss von Lernbegleitern unterstützt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 08:30 Uhr

Öffentlicher Dienst: Warnstreik für morgen angekündigt

Kurz vor der dritten Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erhöht die Gewerkschaft ver.di mit umfangreichen Arbeitsniederlegungen in Schleswig-Holstein den Druck auf die Arbeitgeber. Ver.di kündigte für morgen den größten Warnstreiktag im Norden an. Auch der Nord-Ostsee-Kanal mit den Schleusen in Kiel und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll einbezogen werden. Betroffen sein sollen auch verschiedene Einrichtungen in Kiel und Lübeck sowie in zahlreichen Kreisen, zum Beispiel in Kiel und im Kreis Plön auch Kitas, die Müllabfuhr, Theater, die Stadtverwaltung, Sparkassen, Stadtwerke oder auch das Städtische Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 23.03.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.03.2023 | 08:30 Uhr