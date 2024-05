Rendsburg: Feuer in Garagenanlage sorgt für viele Zugausfälle Stand: 06.05.2024 15:56 Uhr In Rendsburg brennen mehrere Gebäude. Durch die Nähe zur Eisenbahnhochbrücke kommt es zu Zugausfällen zwischen Hamburg und Flensburg, Kiel und Husum sowie im Fernverkehr von und nach Dänemark.

Heute Vormittag ist in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Feuer in einer Garagenanlage ausgebrochen. Vor Ort stieg dichter, schwarzer Rauch in den Himmel. Die Flammen griffen laut Feuerwehr auf ein angrenzendes Wohnhaus und eine weitere Halle über. Ein Hausbewohner wurde leicht verletzt. Die Flammen seien laut Polizei aber schnell unter Kontrolle gewesen. Es sind etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

In der betroffenen Halle standen Autos und dort wurden unter anderem auch Farben und Lacke gelagert. Deshalb waren auch Explosionen zu hören, wie die Polizei mitteilte. In dem Wohnhaus war eine therapeutische Wohngruppe untergebracht. Da das Haus aktuell nicht bewohnbar ist, wurden die Bewohner vorübergehend in einem Hotel untergebracht, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte.

800 Grad: Eisenbahnhochbrücke muss überprüft werden

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner im Bereich der Kieler Straße Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Diese Warnung ist inzwischen aufgehoben. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten auch am Nachmittag noch an.

Die Gebäude liegen in der Nähe der Eisenbahnhochbrücke, die voraussichtlich bis zum Abend gesperrt bleibt. Unter der Brücke hätten laut Feuerwehr Temperaturen von bis zu 800 Grad geherrscht. Einige Holzschwellen an den Schienen fingen Feuer.

Gutachter überprüft Statik der Brücke

Bevor die Brücke wieder in Betrieb genommen werden kann, muss sie nach dem Brand zunächst überprüft werden. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtamtes (WSA) sollen zwei Gutachter am Nachmittag vor Ort sein. Wann genau sie auf die Brücke können, ist derzeit aber noch unklar. Dafür wurde auch ein Hubsteiger besorgt, von dem aus der Gutachter die Statik des Bauwerks prüfen soll. Dies könne einige Zeit dauern.

Falls das WSA die Brücke freigibt, muss noch die Bahn entscheiden, wie es mit dem Bahnverkehr weitergeht. Für den Zugverkehr wurde die Strecke um 9.35 Uhr gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Strecken Flensburg - Hamburg und Kiel - Husum betroffen

Durch die Brückensperrung kommt es zu Zugausfällen auf den Regionalstrecken Flensburg - Hamburg (Deutsche Bahn) und Husum - Kiel (Nordbahn) sowie im Fernverkehr von und nach Dänemark. Die Züge auf der Strecke Flensburg - Hamburg enden derzeit in Rendsburg und Neumünster. Ein Busnotverkehr zwischen Rendsburg und Neumünster eingerichtet. Daurch kann die Reise bis zu 45 Minuten länger dauern.

Die Nordbahn bietet einen Pendelverkehr zwischen Felde und Rendsburg an. Von dort fahren die Züge dann nach Kiel und Husum (Kreis Nordfriesland). Zwischen Flensburg und Rendsburg sowie zwischen Neumünster und Hamburg fahren die Züge planmäßig. Im Fernverkehr zwischen Hamburg und Dänemark, ist nach Bahnangaben ein Ersatzverkehr zwischen Neumünster und Padborg in Dänemark eingerichtet,

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.05.2024 | 14:00 Uhr