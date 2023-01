Stand: 04.01.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Flughafen Lübeck plant Tower-Gebäude mit Restaurant

Der Flughafen Lübeck ist auf Wachstumskurs. Etwa 100.000 Passagiere hat der Airport im vergangenen Jahr gezählt. Dreimal so viele wie noch im Jahr davor. Flughafen-Chef Jürgen Friedel sei sehr zufrieden, wie sich alles in den zwei Jahren nach der Wiedereröffnung entwickelt habe. Und es werde weiter viel passieren in Lübeck-Blankensee: "Wir bauen ein Terminal und ein neues Tower-Gebäude mit einem Restaurant. Das wird noch ein gutes Jahr dauern. So wird dieser Standort konsequent weiterentwickelt. Nicht nur vom Baulichen her, sondern auch verkehrlich. Wir sind dabei, mit unserer eigenen Airline, der Lübeck Air, in diesem Winter Bergen und Sälen, ein Ski-Gebiet in Skandinavien anzufliegen und wir werden auch wieder ein tolles Sommerprogramm haben." Reiseziele sind dann Spanien, Griechenland und die Türkei. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hatte der Flughafen Lübeck mehrfach den Besitzer gewechselt und musste zweimal Insolvenz anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Ostholstein: Pachtvertrag für Seniorenheim gekündigt

Schlechte Nachrichten für die Bewohnerinnen und Bewohner der Kurpark Residenz in Haffkrug (Kreis Ostholstein). Denn jetzt steht offenbar fest: Das Seniorenheim muss schließen. Das hat der Geschäftsführer mitgeteilt. Am 28. Februar muss die Kurpark Residenz Haffkrug ihren Betrieb einstellen. Der Grund: Die Verpächter und Eigentümer hätten den eigentlich auf 25 Jahre festgeschriebenen Pachtvertrag mit Verlängerungsoption vorzeitig gekündigt, erklärte der Geschäftsführer der Senioreneinrichtung. Der Versuch, sich juristisch dagegen zu wehren, sei gescheitert. Die 70 Bewohnerinnen und Bewohner müssen ihre Wohnungen deshalb schon bald verlassen. Laut Kurpark-Residenz können sie in eine neue Einrichtung in Grube (Kreis Ostholstein) umziehen, rund 30 Kilometer entfernt. Auch viele der 55 Beschäftigten hätten sich dort bereits beworben. Das Gebäude in Haffkrug soll nun verkauft werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Kreis Herzogtum Lauenburg: Polizei hatte richtigen Riecher

Streifenwagen-Polizisten im Kreis Herzogtum Lauenburg hatten offenbar den richtigen Riecher. In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel den Beamten in Elmenhorst ein VW Passat mit Ausfuhrkennzeichen auf. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen ein Strafbefehl vorliegt. Im Auto fanden die Polizisten Werkzeuge, mit denen Fahrzeuge gestohlen werden können. Außerdem lagen in dem Wagen gefälschte Zulassungsplaketten und einzelne Kennzeichen-Schilder. Gegen den Fahrer und den Beifahrer wird jetzt ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Bau einer Behelfsbrücke am Elbe-Lübeck-Kanal

Vorbereitungen für den Bau einer Behelfsbrücke am Elbe-Lübeck-Kanal in Lübeck: Die 80 Meter lange Brücke soll nach Angaben der Hansestadt Lübeck Fußgänger und Radfahrer während der Sanierung der bestehenden Brücke über die Trave bringen. Offizieller Baubeginn ist am kommenden Montag. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

