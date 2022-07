Stand: 22.07.2022 09:14 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Zehn Kilo Amphetamin bei Verkehrskontrolle auf A1 beschlagnahmt

Auf der A1 Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) hat der Zoll bei einer routinemäßigen Kontrolle einen Pkw angehalten und dabei zehn Kilo Flüssigamphetamin beschlagnahmt. Nach Angaben der Beamten fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung im Fußraum der Rücksitzbank zwei gefüllte Reservekanister, bei denen es sich nach Aussage des 49-jährigen Fahrers um Motoröl handele. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn ist nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 10:00 Uhr

Travemünder Woche startet

Heute Abend um 18 Uhr wird die 133. Travemünder Woche eröffnet. Ein Dutzend Meisterschaften startet, die Zahl der Standbetreiber hat sich hingegen fast halbiert. Es gibt auch nur noch halb so viele Bühnen wie vor Corona, so die Veranstalter. 1.500 Seglerinnen und Segler aus 28 Nationen treten bei der Travemünder Woche gegeneinander an. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Dialogbus: Im Gespräch mit dem NDR

Morgen macht auch der NDR Dialogbus in Travemünde Station - da können die Besucher auf dem Platz vor dem Tourismuscenter mit NDR Leuten ins Gespräch kommen, Programmideen loswerden oder Fragen zum Programm stellen. Heute ist der Dialogbus schon auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) am Südstrand beim SUP- und Foilfestival. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Verkehrsversuch in Lübeck startet

Von heute an beginnt ein Verkehrsversuch auf der Fackenburger Allee in Lübeck. Pro Richtung gibt es nur noch einen Fahrstreifen für Autos, den anderen Fahrstreifen teilen sich Busse und Radfahrer. Die Stadt sieht das Projekt als wichtigen Teil einer Mobilitätswende und wird den Versuch sechs Monate lang beobachten. Kritiker befürchten lange Staus im Berufsverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Entgegen dem Trend: ÖPNV in Lübeck wird günstiger

Bus- und Bahnfahren im Schleswig-Holstein-Tarif wird zum 1. August teurer. Laut Nahverkehrsgesellschaft Nah.SH steigen die Preise um durchschnittlich knapp zwei Prozent. Grund sind die gestiegenen Strom- und Dieselpreise. Anders in Lübeck: Dort wird der Öffentliche Nahverkehr für viele günstiger. Von 1. August an fällt die teuerste Preisstufe weg, teilte die Stadt heute mit. Im gesamten Stadtgebiet gilt dann die Preisstufe 2. Vorteile haben vor allem diejenigen, die in Moisling, Buntekuh, Kücknitz, Schlutup und Travemünde wohnen. Einzeltickets kosten dann 2,80 Euro, das sind 50 Cent weniger als bisher. Abo-Monatskarten kosten gut 53 Euro, knapp 14 Euro weniger. Profitieren sollen dadurch auch Fahrgäste aus Travemünde und Kücknitz, die Tunnelmaut und Parkgebühren sparen würden, so die Stadt. Bei Fahrten ins Lübecker Umland gilt weiterhin Preisstufe 3. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Laut Landesmeldestelle hat die Stadt Lübeck eine Sieben-Tage-Inzidenz von 695,4 (Stand 21.07.). Der Kreis Ostholstein meldet einen Wert von 684,6 und der Kreis Herzogtum Lauenburg 609,5. Die landesweite Inzidenz liegt bei 589,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2022 | 10:00 Uhr