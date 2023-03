Stand: 24.03.2023 10:41 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Streik im öffentlichen Dienst auch in Flensburg

Wie in ganz Schleswig-Holstein wird auch in Flensburg gestreikt. So kann es sein, dass zum Beispiel Kindertagesstätten geschlossen bleiben. Auch Beschäftigte der Kommunen und der Bundesbehörden sind zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber wollen die Gehälter bis Ende des Jahres dagegen nur um drei Prozent und bis Mitte 2024 um zwei Prozent über eine Laufzeit von 27 Monaten erhöhen. Die zentrale Kundgebung hat um 10 Uhr auf der Exe in Flensburg begonnen. Von dort aus wollten die Teilnehmer durch die Innenstadt am Hafen vorbei zum Südermarkt ziehen. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Mutmaßlicher Brandstifter vor Gericht

In Flensburg muss sich von heute an ein mutmaßlicher Brandstifter vor dem Schöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann unter anderem vor, im vergangenen Jahr mehrere Autos in der Neustadt angezündet zu haben. Der Mann wurde bereits im Oktober verhaftet und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Der 35-Jährige soll für mindestens vier Taten verantwortlich sein. Im vergangenen Jahr hatte es eine Serie von Brandstiftungen in Flensburg und Harrislee gegeben. Noch immer sind nicht alle Fälle aufgeklärt. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

Unterricht zum Kulturerbe und der Grenzregion

Welche Kunstwerke sind für das Grenzland besonders relevant? Dies und mehr lernen deutsche und dänische Schülerinnen der achten und neunten Klasse am Museumsberg in Flensburg. Vorab hätten sich die Teilnehmer bereits mit dem Thema Kulturerbe digital beschäftigt, bevor sie sich im Museum treffen, sagte Koordinatorin Annika Carstensen: "Beim Museumsbesuch wird es dann so sein, dass sie verschiedene Aufgaben anhand von Kunstwerken machen, wobei sie auch über das Kulturerbe nachdenken." Ziel dieses Projekts sei es, den Schülern das kulturelle Erbe des Grenzlandes auf interessante und innovative Weise zu vermitteln und sie dazu zu bringen, über das Thema zu sprechen, so Carstensen weiter. Das Projekt wird von der Kulturvereinbarung Sønderjylland-Schleswig gefördert. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

