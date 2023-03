Stand: 20.03.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mann aus Wedel Schnellster beim Sylt-Lauf

Am vergangenen Wochenende hat wieder der Sylt-Lauf stattgefunden. Nachdem dieser in den vergangenen Jahren mehrfach durch Corona abgesagt werden musste, startete er am Sonntag wieder mit 1.200 Läuferinnen und Läufern. Schnellster war Christian Exner aus Wedel in 2:14 Stunden. Nur fünf Minuten später kam die Sylterin Sandra Morchner als schnellste Frau ins Ziel. Mitorganisatorin Susanne Thiesing vom TSV Tinnum 66 zog eine positive Bilanz: "Fazit ist, dass wir auf jeden Fall weitermachen. Das Feedback ist einfach phänomenal." | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Mehrere Feuer in der Region

In Wyk auf Föhr (Kreis Nordfriesland) stand am Sonnabend ein 1984 gebautes Reetdachhaus in Flammen. Personen befanden sich nicht im Gebäude. In einem Mietshaus am Schleswiger Schleibogen (Kreis Schleswig-Flensburg) mussten zwei ältere Männer nach einem Feuer ins Krankenhaus. Sie hatten Rauch eingeatmet. Und nach einem Feuer in einer Wohnung in Goldelund (Kreis Nordfriesland) wurde laut Polizei am Montagmorgen eine Person schwer verletzt. Näheres ist noch nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Stadtwerke Flensburg spülen Wasserleitungen in Tarup

In dieser Woche wollen die Stadtwerke Flensburg im Stadtteil Tarup das Wasserrohrnetz spülen. Laut dem Unternehmen sind die Spülungen vor allem in der Nacht geplant. Nach Angaben der Stadtwerke werden keine chemischen Zusätze verwendet. Es werde nur Trinkwasser und hygienisch einwandfreie Luft eingesetzt. Es darf während der Arbeiten aber kein Wasser entnommen werden, da sonst gelöste Ablagerungen oder Gase in die Häuser gelangen könnten, teilten die Stadtwerke mit. Welche Straßen in welcher Nacht betroffen sind, wurde den Haushalten bereits mitgeteilt. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

Nachwuchsfreude im Glücksburger Wildschweingehege

Im Glücksburger Wildschweingehege (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es Nachwuchs. Dort sind sieben Frischlinge geboren worden. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2023 08:30 Uhr

