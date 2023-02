Stand: 16.02.2023 08:50 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Mord auf Amrum: Weiteres Urteil erwartet

Mehr als fünf Jahre nach dem Mord an einem Flüchtling auf Amrum will das Landgericht Flensburg am Vormittag ein weiteres Urteil verkünden. Eine 22 Jahre alte Frau muss sich wegen der Beihilfe zum Totschlag verantworten. Sie soll ihrem damaligen Lebensgefährten gesagt haben, der Iraker habe sie vergewaltigt. Gegen die Mordpläne hatte sie laut Anklage keine Einwände gehabt. Ihr Lebensgefährte und dessen Bruder wurden bereits wegen Mordes verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat nun dreieinhalb Jahre Haft für die Frau gefordert - die Verteidigung dagegen Freispruch. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

Sozialausschuss des Landtags beschäftigt sich mit Diako-Klinik

Die widersprüchlichen Aussagen des Flensburger Diako-Krankenhauses zur Zukunft der Frauenklinik sind heute Thema im Sozialausschuss des Landtags. Die Klinik hatte im Zuge des Sanierungsverfahrens den Fortbestand der Gynäkologie in Frage gestellt. Beim Land wurde aber nicht angemeldet, die Versorgung zu reduzieren. Vom Gesundheitsministerium heißt es, Land und Kommunen - also auch die Stadt Flensburg - seien gemeinsam verantwortlich für die Sicherstellung der Versorgung. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein erklärt die Stadt, dass es keine direkten Einflussmöglichkeiten gebe, weil die Diako kein städtisches Krankenhaus sei. Man sei aber überzeugt, dass eine Schließung der Gynäkologie nicht geplant sei, sondern alles unternommen werde, die Abteilung zu erhalten. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

