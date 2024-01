Stand: 10.01.2024 09:32 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Treckerdemos in Richtung Lübeck angekündigt

Auch am Mittwoch protestieren die Bauern bei uns in der Region gegen die Einsparungen in der Landwirtschaft. Rund 600 Trecker aus dem Kreis Ostholstein sollen sich nach Polizeinformationen am Mittag in Richtung Lübeck auf den Weg machen. Laut der Hansestadt sind mehrere Kolonnen angemeldet, die von Norden und von Süden kommen. Die erste startet um 12 Uhr in Pönitz und fährt über Pansdorf. Die nächste legt um 12.30 Uhr in Ahrensbök los und rollt dann über die Stockelsdorfer Westtangente und über den Kreisel. Von Süden aus geht es um 13 Uhr ab Hamberge über die B75. Parallel startet eine Kolonne in Berkenthin über Klempau und Krummesse. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

Bahnstreik: Notfallfahrplan für Region Lübeck steht

Und auch wer mit dem Zug fahren will, sollte wegen des Lokführerstreiks mehr Zeit einplanen. Auf der Strecke Lübeck - Hamburg fährt laut Bahn deshalb nur jeder zweite Zug. Verspätungen und Ausfälle kann es auch auf der Erixx-Strecke Kiel-Lübeck-Lüneburg geben. Die Erixx-Mitarbeiter streiken zwar nicht, dafür aber möglicherweise Fahrdienstleiter in den Stellwerken. | NDR Schleswig-Holstein 10.01.2024 08:30 Uhr

