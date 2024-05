Stand: 15.05.2024 16:50 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

"Jugend musiziert" startet in Lübeck

In Lübeck findet der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" statt. Mit dabei sind laut Deutschem Musikrat mehr als 2.000 Musikerinnen und Musiker aus 17 Nationen. Die Teilnehmenden sind bis zu 27 Jahre alt und werden in den nächsten Tagen ihr musikalisches Können in verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen. Sie spielen vor einer Jury, die Punkte vergibt. Nach Angaben der Organisatoren gibt es Preisgelder im Gesamtwert von gut 170.000 Euro - und die besten Nachwuchsmusiker werden zu Meisterkursen oder in das Bundesjugendorchester eingeladen. Beim Vorspielen im Theater, im Hostel, in Kirchen oder Schulen kann jeder zuschauen. Abschluss sind die Preisträgerkonzerte Montag, Dienstag und Mittwoch kommende Woche. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 08:00 Uhr

Konferenz der Energieminister startet in Kiel

In Kiel beginnt am Abend eine Konferenz der Energieminister der Länder. Schleswig-Holstein hat in diesem Jahr den Vorsitz des Gremiums. Zum Auftakt informieren sich die Minister beim Forschungsinstitut Geomar über die Auswirkungen des Klimawandels. Morgen finden die eigentlichen politischen Beratungen statt. Mehr als 20 Punkte stehen auf der Tagesordnung, unter anderem die kommunale Wärmeplanung, die Kraftwerksstrategien der Länder, sowie eine Reform von Steuern, Abgaben und Umlagen, mit dem Ziel, den Energieverbrauch auf Treibhausgasneutralität auszurichten. Das gemeinsame Ziel der Klimaneutralität eint uns, sagte Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) im Vorfeld. Bei der Energieministerkonferenz gilt das Einstimmigkeitsprinzip. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 06:00 Uhr

Reaktionen auf Urteil im Brokstedt Prozess

Das Landgericht Itzehoe hat den Täter im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug in Brokstedt (Kreis Steinburg) unter anderem wegen zweifachen Mordes und vierfachen versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Staatsanwältin sprach von einem außergewöhnlichen Prozess - und stellte klar, dass das Gericht der Forderung der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen gefolgt ist. Vertreter der Nebenklage, also der Opfer, sprachen von einer sehr gründlichen Beweisaufnahme und davon, dass sie mit diesem Urteil gerechnet hatten. Der Anwalt des Täters sagte, dass der Messerstecher lange in Haft sein werde. Er hat angekündigt, Rechtsmittel gegen das Urteil prüfen zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 06:00 Uhr

Koalition und Volksinitiative finden Kompromiss zu Bürgerentscheiden

Mehr als 27.000 Unterschriften hatte die Volksinitiative "Rettet den Bürgerentscheid" gesammelt, nachdem im vergangenen Jahr Bürgerentscheide gegen Bauleitplanungen rechtlich eingeschränkt wurden. Diese sind aktuell nicht mehr möglich, wenn die Bauleitplanung mit einer Zweidrittelmehrheit von der Gemeindevertretung beschlossen wurde. Jetzt haben sich Vertreter von CDU und Grünen mit Mitgliedern der Volksinitiative überraschend auf einen Kompromiss verständigt. Ein entsprechendes Gesetz soll bereits in der kommenden Woche im Landtag verabschiedet werden: Die Zweidrittelmehrheits-Hürde fällt. Bürgerentscheide gegen Bauleitplanungen werden also grundsätzlich wieder möglich. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 06:00 Uhr

Fußballspiele belasten Polizeibeamte im Land

In einer "Kleinen Anfrage" hatte die SPD die Belastung für die Polizei durch Sportveranstaltungen abgefragt. Laut Antwort der Landesregierung fielen im vergangenen Jahr etwa 79.000 Arbeitsstunden für die Polizei an, um die Partien abzusichern. Ein Großteil der Einsätze entfiel demnach auf Spiele von Holstein Kiel und VfB Lübeck. Auch in anderen Bundesländern halfen die schleswig-holsteinischen Polizisten aus - das Land erhielt dafür eine Kostenerstattung in Höhe von etwa 600.000 Euro. Der SPD-Politiker Dürbrook erwartet, dass die Landesregierung gemeinsam mit den Vereinen darüber spricht, wie zusätzliche Belastungen wie etwa durch den Aufstieg von Holstein Kiel aufgefangen werden können. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg gewinnt gegen HSV Hamburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Nordderby in der Handball-Bundesliga beim HSV Hamburg gewonnen. Der Tabellendritte setzte sich gestern Abend deutlich mit 41:30 durch. Bester SG-Werfer war der achtfache Torschütze Johannes Golla. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 06:00 Uhr

Das Wetter: Wieder viel Sonnenschein

Heute gibt es viel Sonnenschein, daneben gelegentlich lockere, abends in Elbnähe teilweise kompakte Wolken. Es bleibt weiter trocken. Die Höchstwerte liegen bei 21 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) bis 26 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg), an der Ostsee sind es 17 bis 21 Grad. Im Tagesverlauf gibt es zunehmend mäßigen bis frischen Ost- bis Südostwind mit starken bis stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2024 | 16:30 Uhr