THW Kiel verliert zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen Stand: 16.05.2024 21:38 Uhr Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel hat am Donnerstagabend zu Hause sein Nachholspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 26:30 (10:12) verloren. Die Norddeutschen scheiterten immer wieder am überragenden Gäste-Torwart Mikael Appelgren.

von Christian Görtzen

Damit ist für den THW die Erfolgsserie von zuvor fünf Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage gerissen. Die "Zebras" bleiben zwar mit jetzt 42:18 Punkten Tabellenvierter. Der Rückstand auf den Dritten SG Flensburg-Handewitt, der bereits am Mittwochabend sein Nachholspiel beim HSV Hamburg souverän gewonnen hatte, beträgt nun aber schon vier Minuspunkte.

"Heute waren wir in allen Belangen schlechter als die Löwen und haben deshalb verdient verloren. Wir konnten heute wenig Energie auf die Platte bringen, was extrem bitter ist vor den eigenen Zuschauern", sagte THW-Linksaußen Rune Dahmke im Interview mit dem NDR.

Für Kiel geht es in der Bundesliga am Pfingstmontag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen Frisch Auf Göppingen weiter. Sportlich wesentlich bedeutender als die abschließenden Partien in der Liga ist für den THW aber das Final Four in der Champions League in Köln - dort geht es am 8. Juni im Halbfinale gegen Rekordchampion FC Barcelona.

Kieler scheitern immer wieder an Appelgren

Gegen die Rhein-Neckar Löwen, die als Tabellenelfter eine enttäuschende Saison in der Bundesliga spielen, taten sich die Schleswig-Holsteiner schon in der ersten Hälfte schwer. Kiel unterliefen reihenweise leichte Fehler in der Offensive. Wiederholt gingen Bälle verloren, oder es fehlte an der nötigen Konsequenz im Abschluss - so etwa, als Eric Johansson in einer 1:1-Situation an seinem schwedischen Landsmann Appelgren scheiterte (18.) oder Petter Överby beim ungehinderten Sprungwurf den Ball an den Pfosten setzte (24.).

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Vor allem einer im Team der Löwen machte es den Gastgebern schwer: Torwart Appelgren. Immer wieder bekam der Schwede die Hand an den Ball. So brachte es der 34-Jährige zur Pause auf eine ganz starke Paradenquote von 52,38 Prozent und entschied damit im ersten Abschnitt auch das Fernduell mit THW-Schlussmann Tomas Mrkva für sich. Dabei kam auch der Tscheche auf gute 36,84 Prozent. Zur Pause lag das Jicha-Team mit 10:12 zurück.

THW auch nach der Pause mit zu vielen Fehlern

Schon bald nach Wiederbeginn sah Gästespieler Tobias Reichmann nach einer Aktion gegen Kiels Rune Dahmke die Rote Karte (32.). Die Löwen ließen sich von dieser Schwächung aber nicht beirren und setzten sich auf 17:13 (37.) ab. Zwar konnte das Jicha-Team wieder auf 18:19 (43.) verkürzen, doch dann gab es für die Kieler erneut kaum ein Vorbeikommen an Appelgren. Mit der Folge, dass elf Minuten vor der dem Ende der Partie die Lage für die Gastgeber mit einem 19:24 alles andere als gut aussah.

THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen 26:30 (10:12) Tore THW Kiel: Johansson 12, Ekberg 3/2, M. Landin 3, Wiencek 3, Överby 3, E. Ellefsen a Skipagotu 1, Weinhold 1

Tore Rhein-Neckar Löwen: More 6, Knorr 5/2, Kohlbacher 5, Ahouansou 4, Lindenchrone Andersen 3, Groetzki 2, Kirkelökke 2, Reichmann 2/2, Forsell Schefvert 1

Zuschauer: 10.200

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: - / Reichmann (32.)

Zumal nicht einmal die besten Chancen genutzt wurden: Niclas Ekberg scheiterte mit einem Siebenmeter am Löwen-Keeper. Und als Löwen-Spielmacher Juri Knorr vier Minuten vor der Schlusssirene das 27:23 für die Gäste erzielte, war für Kiel mehr als ein Remis fast schon nicht mehr möglich. Nikola Bilyks darauffolgendes Scheitern an Appelgren besiegelte die Niederlage. Erfolgreichster THW-Profi war Eric Johansson mit zehn Treffern.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 16.05.2024 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga THW Kiel