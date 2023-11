Stand: 07.11.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübeck: Stiftung des Heiligen-Geist-Hospitals geht das Geld aus

Die Stiftung des Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Sie ist für den Erhalt des im 13. Jahrhundert eröffneten Hospitals zuständig. Nach Angaben der Stadt hat die Stiftung noch 1,35 Millionen Euro Rücklagen. Allein Brandschutzmaßnahmen für das alte Gebäude würden fast zwölf Millionen Euro kosten. Die Stiftung sei auf die Unterstützung Dritter angewiesen, sagte Lübecks Sozialsenatorin Pia Steinrücke (SPD). Es sei allerdings strittig, ob die Stadt Geld für eine Stiftung zur Verfügung stellen dürfe. Ein entsprechendes Gutachten soll Ende des Jahres Klarheit bringen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

Vereidigungen von Wehrführerinnen und Wehrführer in Lübeck

Lübecks Innensenator Ludger Hinsen (CDU) vereidigt am Dienstag die Wehrführerinnen und Wehrführer der Feuerwehren. In der Hansestadt gibt es insgesamt 22 Freiwillige Feuerwehren, 15 Jugendfeuerwehren, eine Kinderabteilung und eine Werkfeuerwehr. Gemeinsam sind die Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr für den Brand- und Katastrophenschutz in Lübeck zuständig. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

IG Bau Holstein kritisiert Situation der Reinigungskräfte

Die IG Bau Holstein kritisiert die Situation der Reinigungskräfte in Lübeck. Kaum ein Betrieb habe die Löhne im vergangenen Jahr erhöht, trotz Inflation, heißt es. Auch eine Inflationsausgleichsprämie habe es in der Hansestadt nicht gegeben. In Lübeck gibt es laut der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 75 Betriebe in der Gebäudereinigerbranche. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

A20: Vollsperrung der Anschlussstelle Lübeck-Genin

Die Anschlussstelle Lübeck-Genin der Autobahn A20 in Fahrtrichtung Osten wird am Donnerstag voll gesperrt. Grund ist eine Tagesbaustelle. Das hat die Autobahngesellschaft des Bundes mitgeteilt. Dabei soll laut einer Sprecherin die Griffigkeit der Rampe verbessert werden. Die Sperrung gilt von 9 bis 16 Uhr. Betroffen sind sowohl die Ein- als auch die Ausfahrt. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2023 08:30 Uhr

