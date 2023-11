Stand: 06.11.2023 09:39 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Bürgermeisterwahl in Lübeck: Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Lübeck hat Amtsinhaber Jan Lindenau (SPD) im ersten Wahlgang 42,5 Prozent der Stimmen erhalten. Nun tritt er in der Stichwahl gegen CDU-Kandidatin Melanie Puschaddel-Freitag an. Sie erreichte am Ende 23,6 Prozent der Stimmen und lag damit nur knapp vor Axel Flasbarth (Grüne), der auf 23,3 Prozent kam. Die Wahlbeteiligung lag bei 37 Prozent. Die Stichwahl findet in drei Wochen statt. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 08:30 Uhr

Nordische Filmtage: Künstlerischer Leiter zieht positive Bilanz

Mit vollen Kinos und zufriedenen Gästen sind die 65. Nordischen Filmtage Lübeck zu Ende gegangen. Es wurden an fünf Tagen mehr als 180 Filme aus Skandinavien, dem Baltikum, Finnland, Island und Schleswig-Holstein gezeigt. Die Bilanz ist laut dem künstlerischen Leiter Thomas Hailer besser als im vergangenen Jahr. Die Kinos seien gut besucht gewesen. Bei der Filmpreisnacht wurden elf Preise im Wert von 65.000 Euro verliehen, darunter auch der NDR-Filmpreis, der mit 12.500 Euro dotiert ist. Er ging an den Film "Family Time" von der finnischen Regisseurin Tia Kouvo. Die Vorbereitungen für die Nordischen Filmtage im kommenden Jahr laufen bereits. | NDR Schleswig-Holstein 06.11.2023 06:00 Uhr

