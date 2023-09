Stand: 04.09.2023 09:15 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Ölunfall auf Seebrücken-Baustelle

An der Seebrücken-Baustelle in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) hat ein Kran am Sonntag Öl verloren. Der Kran steht laut Rettungsleitstelle auf einem Ponton, dadurch floss Öl ins Wasser. Mehrere Feuerwehren konnten mit Ölsperren verhindern, dass die Ostsee in dem Bereich auf einer größeren Fläche verschmutzt wurde. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Delfin in Puttgarden gesichtet

Im Frühjahr diesen Jahres war der Delfin "Delle" ein Zuschauermagnet in der Bucht von Travemünde. Nun ist ein Delfin im Hafen von Puttgarden auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) gesichtet worden. Wie die Lübecker Nachrichten schreiben, hat ein Seehundjäger das Tier dort entdeckt. Laut einem Sprecher des NABU sollte man jedoch Abstand halten: "Man kann nie zu 100 Prozent sicher sein, dass das Tier sich so verhält, wie man das gegebenenfalls aus dem Zoo oder irgendwelchen Fernsehserien kennt. Es ist ein Wildtier und von daher sollte man Abstand halten, aber beobachten kann man ihn natürlich." | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

FDP schlägt Seilbahn zu Travequerung vor

Die Lübecker FDP schlägt vor, in Travemünde eine Seilbahn über die Trave zu spannen. Die Gondeln könnten dann den Strandbahnhof mit dem Priwall verbinden. Nach Angaben der Liberalen ist die Halbinsel nach wie vor schlecht erreichbar, auch weil Fähren immer wieder ausfallen. Außerdem würden sich Seilbahnen durch relativ kurze Bauzeiten, wenig Platzverbrauch und geringe Baukosten auszeichnen und seien auch touristisch interessant. Die Partei schlägt vor, eine solche Verbindung mit Wirtschaftlichkeitsberechnung prüfen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 08:30 Uhr

Beachvolleyball-Meisterschaften in Timmendorfer Strand

In Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) sind am Abend die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball zu Ende gegangen. Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen gab es eine Titelverteidigung von Hamburger Teams: Die Meister heißen Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie Svenja Müller und Cinja Tillmann. | NDR Schleswig-Holstein 04.09.2023 07:30 Uhr

