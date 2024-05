Alt-Bundespräsident Gauck in Kiel geehrt Stand: 21.05.2024 20:52 Uhr Alt-Bundespräsident Joachim Gauck ist am Abend in Kiel mit dem Schleswig-Holsteinischen Demokratiepreis ausgezeichnet worden.

Mit dem Demokratiepreis ehren der Landtag und die Sparkassen in Schleswig-Holstein Menschen, die sich in besonderer Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung verdient gemacht haben. In diesem Jahr ging der Preis an Jochaim Gauck. Der Alt-Bundespräsident hat den Preis im Landeshaus in Kiel persönlich entgegengenommen: "Ich freue mich darüber. Gerade in Zeiten, in denen wir die Demokratie aktiv verteidigen müssen, lohnt es sich, darüber zu sprechen, was wir da verteidigen. Dass wir einen Raum der Möglichkeiten verteidigen und nicht immer nur schlecht reden müssen", so Gaucks Reaktion auf die Auszeichnung.

Jury: Gauck ist ein überzeugter Europäer

Joachim Gauck habe sich langjährig und vehement für die Demokratie in Deutschland eingesetzt, begründete die Jury ihre Entscheidung. Die Preisverleihung erfolgte durch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und den Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes, Oliver Stolz. Herbst nannte den 84-Jährigen einen hochanerkannten Streiter für die parlamentarisch-demokratischen Strukturen. Gauck weise immer wieder darauf hin, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit sei, so Herbst weiter.

