Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Eutiner Festspiele erhalten Unterstützung

Die Stadtvertreter in Eutin (Kreis Ostholstein) haben beschlossen, die Eutiner Festspiele finanziell zu unterstützten, sollte die neue Zuschauertribüne nicht rechtzeitig zur kommenden Spielzeit fertig werden. Insgesamt geht es dabei um eine Ausfallentschädigung von 950.000 Euro. Aktuell liegen die Bauarbeiten für die neue Tribüne am Großen Eutiner See laut Stadt im Zeitplan. | NDR Schleswig-Holstein 31.8.2023 08:30 Uhr

Schwerer Verkehrsunfall in Lübeck

In Lübeck-Kücknitz ist es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 82 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Der Mann war ersten Ermittlungen zufolge auf dem Radweg des Waldhusener Weg unterwegs, als er bei einer Ausfahrt eines Parkplatzes von einem SUV erfasst wurde. Laut Polizeisprecherin Claudia Struck wurde der Mann überrollt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Ein Sachverständiger soll jetzt klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte. | NDR Schleswig-Holstein 31.8.2023 08:30 Uhr

Marienkrankenhaus in Lübeck: Wie geht es weiter?

In Kiel wird erneut über die Zukunft des Marienkrankenhauses in Lübeck verhandelt. Die Geburtsstation, die bereits in das Universitätskrankenhaus Schleswig-Holstein (UKSH) umgezogen ist, soll auch vom UKSH übernommen werden. Nun haben die Helios Kliniken Interesse an einem Teil der Betten angemeldet. Dazu gab es Gespräche zwischen dem bisherigen Betreiber, Krankenkassen, der Stadt Lübeck, dem Land und Helios. | NDR Schleswig-Holstein 31.8.2023 08:30 Uhr

Feuerwehreinsatz in Schönberg

In Schönberg im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es einen Großeinsatz für die Feuerwehr gegeben. Dort stand am Mittwoch eine Lagerhalle mit Erntevorräten und Maschinen in Flammen. Insgesamt waren sieben Feuerwehren mit insgesamt 100 Einsatzkräften im Einsatz. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergriffen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. | NDR Schleswig-Holstein 31.8.2023 08:30 Uhr

