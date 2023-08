Stand: 24.08.2023 07:08 Uhr Warnemünde: Delfin "Delle" fühlt sich wohl im Hafenbecken

Warnemünde hat - schon seit einigen Tagen - eine Attraktion mehr: Delfin "Delle" macht sich in der Hafeneinfahrt einen Spaß daraus, Schiffe auf der Bugwelle zu begleiten. Delle war schon im Mai in der Lübecker Bucht oft gesehen worden, Mitte August freute sich dann die Wasserschutzpolizei Rostock über seinen Besuch an einem ihrer Schlauchboote. Sogar während der Hanse Sail tollte der Meeressäuger zwischen den zahlreichen Traditionsschiffen herum. Dabei hat er die sehenswerte Angewohnheit, aus dem Wasser zu springen und sich in Pirouetten nach links zu drehen. Einer Expertin des Stralsunder Meeresmuseums zufolge verspürt Delle wohl aufgrund des großen Nahrungsangebots im Hafenbecken aktuell keinen Zwang, dieses wieder zu verlassen.

