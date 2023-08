Stand: 25.08.2023 10:02 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Reetdachkate in Niendorf bei Berkenthin abgebrannt

In Niendorf bei Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht zu Freitag der Dachstuhl einer 200 Jahre alten Reetdachkate abgebrannt. Laut Polizei habe das Feuer auch eine angrenzende Garage zerstört. Sieben Löschzüge der Feuerwehr waren über Stunden im Einsatz um andere reetgedeckte Häuser in der unmittelbaren Umgebung zu schützen. Der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Streik im Einzelhandel - auch bei Ikea in Lübeck und Kiel

Am Freitag und Samstag bleiben in mehreren Städten einige Einzelhandels-Geschäfte geschlossen. Die Gewerkschaft Ver.di hat Beschäftigte im Einzelhandel in Mecklenburg-Vorpommern und in einigen Betrieben in Schleswig-Holstein zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Darunter auch Ikea in Lübeck und Kiel. Ver.di fordert unter anderem, dass die Löhne in Ost und West angeglichen werden. Auch Beschäftigte im Groß- und Außenhandel sind zum Warnstreik aufgerufen. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein Musik Festival endet am Sonntag

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) geht am Sonntag nach zwei Monaten mit mehr als 90 Prozent Auslastung zu Ende. Laut Intendant Christian Kuhnt gab es mehr als 200 Konzerte, 170 davon waren ausverkauft. Im Mittelpunkt standen in diesem Jahr die Musik-Metropole London und der Porträtkünstler und Stargeiger Daniel Hope. Das ausverkaufte Abschlusskonzert zeigt Händels "Messiah" und findet in der Lübecker Musik- und Kongresshalle (MuK) statt. | NDR Schleswig-Holstein 25.08.2023 08:30 Uhr

