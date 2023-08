Schnakenbek: Mann wird aus Müllpresse gerettet Stand: 25.08.2023 17:54 Uhr Während seiner Arbeit ist ein junger Müllwerker in Schnakenbek von der Hebevorrichtung des Müllfahrzeuges ins Innere des Wagens gezogen worden. Er konnte gerettet werden.

Ein Müllwerker, der in Schnakenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) in einen Müllwagen gezogen wurde, ist schwer verletzt gerettet worden. Laut Polizei wurde der 24 Jahhre alte Mann bei der Müllentleerung in der Glüsinger Straße an seiner Kleidung in das Fahrzeug gezogen worden, die hatte sich in der Hebevorrichtung des Müllfahrzeugs verfangen, heißt es von der Polizei. Der Mann steckte dann kopfüber in dem Fahrzeug. Er konnte aber durch Klopfen auf sich aufmerksam machen.

Der Fahrer des Wagens regierte schnell und stoppte die Müllpresse. Die Feuerwehr konnte den Eingeklemmten befreien. Schwer verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären.

