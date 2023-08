Jetzt geht es los: B207-Ausbau zwischen Heiligenhafen und Puttgarden Stand: 25.08.2023 15:23 Uhr Die B207 wird vierspurig ausgebaut, um den Straßenverkehr an den Fehmarnbelttunnel anzubinden. Am Freitag war der offizielle Spatenstich.

Menschen, die in den nächsten Jahren auf die Insel Fehmarn wollen, müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen und Wartezeiten einplanen. Um den Straßenverkehr an den Fehmarnbelttunnel anzubinden, wird die Bundesstraße 207 zwischen Heiligenhafen und Puttgarden vierspurig ausgebaut. Am Freitag war der offizielle Spatenstich.

Auf 16 Kilometern wird gebaut

Die neue B207 wird mit 28 Metern so breit wie eine Autobahn und vierspurig, teilte die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (DEGES) mit. Auf einer Strecke von 16 Kilometern soll gebaut werden, geplant ist eine Bauzeit von fünf Jahren. Als Erstes wird die Anschlussstelle Puttgarden gebaut, sie soll bis 2025 fertig sein, so DEGES.

Verkehr soll durchgehend weiter fließen

Die größte Herausforderung während der Bauzeit ist es, den Verkehr von und zur Insel im gesamten Verlauf der Bauzeit in beide Richtungen durchgehend offenzuhalten, erklärt DEGES-Sprecher Ulf Evert. So kommt auch die lange Bauzeit zustande.

Anwohnerinnen und Anwohner befürchten während der Bauzeit ein Verkehrschaos. Wenn die neue Straße fertig ist, soll es dann aber weniger Stau geben - insbesondere zur Ferien- und Urlaubszeit, so die DEGES. Über die aktuelle Verkehrslage informieren wir auf unserer Verkehrs-Seite.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.08.2023 | 15:00 Uhr