Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Planfeststellungsverfahren für Ostseetunnel wird fortgesetzt

Das Planfeststellungsverfahren für die Bahnanbindung des geplanten Ostseetunnels im Kreis Ostholstein geht weiter. Die Unterlagen für den Streckenabschnitt zwischen Neukirchen und Großenbrode liegen jetzt öffentlich aus, teilte die Deutsche Bahn mit. Sie können bis zum 13. September auf dem Online-Portal für Planfeststellungsverfahren in Schleswig-Holstein eingesehen werden. Außerdem liegen sie in den Gemeinde- und Amtsverwaltungen in Oldenburg, Lensahn, Schönwalde am Bungsberg und Malente aus. Auf der Fehmarnsund-Brücke müssen Radfahrer und Fußgänger bis kommende Woche Freitag mit Einschränkungen rechnen. Grund seien Vorbereitungen für den Tausch der 80 Tragseile, sagte ein Bahnsprecher. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

Kälber bei Stallbrand in Müssen gestorben

Bei einem Stallbrand in Müssen im Kreis Herzogtum Lauenburg sind mehrere Kälber gestorben. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren am Sonntagnachmittag etwa 100 Einsatzkräfte von sieben Feuerwehren und dem Technischen Hilfswerk vor Ort. Brennendes Stroh aus dem Stall musste zunächst auf ein anliegendes Feld gebracht und dort gelöscht werden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Der Einsatz dauerte bis in den frühen Montagmorgen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck erreicht Unentschieden

Die Fußballer vom VfB Lübeck sind mit einem Unentschieden von ihrem ersten Auswärtsspiel in der 3. Liga zurückgekehrt. Das Team erreichte am Sonnabend bei Waldhof Mannheim trotz 0:2 Rückstand noch ein 2:2. Am Dienstag folgt das nächste Auswärtsspiel für den VfB beim Tabellenführer 1860 München. In der Fußball-Regionalliga Nord hat Phönix Lübeck am Sonntag mit 3:0 gegen Gastgeber und Aufsteiger ETV Hamburg gewonnen. | NDR Schleswig-Holstein 21.08.2023 08:30 Uhr

