Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Stand: 23.08.2023 10:20 Uhr

Dänemark lockert verschärfte Grenzkontrollen

Dänemark will die verschärften Kontrollen an den Grenzen wieder zurückfahren. Ab Mittwoch wird nur noch stichprobenartig und somit deutlich seltener kontrolliert. Das teilte die dänische Polizei am Dienstagabend mit. Die Grenzkontrollen waren Anfang August verschärft worden, weil es nach einigen Koranverbrennungen in Dänemark und Schweden Sicherheitsbedenken gab. Jetzt ist der dänische Inlandsnachrichtendienst PET laut Polizei der Ansicht, dass eine Fortführung der Maßnahme nicht mehr erforderlich ist. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

Einbrüche in Lübeck - Polizei sucht Zeugen

Nach zwei Einbrüchen in Lübeck sucht die Polizei Zeugen. Die Diebe sind laut Polizei am frühen Dienstagmorgen um etwa 4 Uhr in einen Handyshop und in eine Apotheke eingestiegen. Die Einbrüche passierten auf der Altstadtinsel in der Lederstraße. Anwohner hatten vier junge Männer beim Weglaufen beobachtet. Gestohlen wurden mehrere Geräte. Eine Stunde später brachen vier Männer mit Kapuze in eine Apotheke im Mönkhofer Weg ein und klauten eine vierstellige Summe Bargeld. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck gewinnt gegen 1860 München

Der VfB Lübeck hat am Dienstag den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert. Gegen den TSV 1860 München gewannen die Schleswig-Holsteiner mit 2:1 (2:1). Julian Guttau (11. Minute) hatte die Münchner vor 15.000 Zuschauern in Führung gebracht. Ein Eigentor von Fabian Greilinger (25.) und ein Flachschuss von VfB-Kicker Tarik Gözüsirin (31.) bescherten den Lübeckern am Ende aber den hart erkämpften Sieg. Nach zwei Unentschieden gegen Sandhausen und Mannheim ist Aufsteiger VfB Lübeck damit weiter ungeschlagen. | NDR Schleswig-Holstein 23.08.2023 08:30 Uhr

