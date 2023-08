Stand: 18.08.2023 09:46 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Fahrlehrer und Fahrschüler demonstrieren in Lübeck

Fehlendes Personal sorgt weiter für Probleme bei Fahrprüfungen. Nach Angaben des Fahrlehrer-Verbands Schleswig-Holstein bietet der TÜV zu wenige Termine an - offenbar weil Personal fehlt. Etwa 150 Fahrlehrer und -schüler wollen deshalb heute vor einer Lübecker TÜV-Zentrale demonstrieren. Sie wollen mit der Aktion auch öffentlich zeigen, dass die Probleme nicht bei den Fahrschulen liegen, sondern - so ein Fahrlehrer - beim TÜV. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

21. Lübecker Museumsnacht am 26. August

Die Lübecker Museen und Galerien laden am 26. August zum 21. Mal zur Lübecker Museumsnacht ein. Das Motto in diesem Jahr lautet "Come together". Nach Angaben des Lübecker Museumsverbundes gibt es insgesamt 180 Aktionen. Das seien so viele wie noch nie, sagte eine Sprecherin. In diesem Jahr gibt es besonders viel Musik und Tanz. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2023 | 08:30 Uhr