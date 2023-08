Stand: 14.08.2023 10:30 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Fehmarnbelt-Querung: Nächster Bauabschnitt für Hinterlandanbindung geplant

Die Deutsche Bahn plant den nächsten Bauabschnitt für die sogenannten Hinterlandanbindung bei der Fehmarnbelt-Querung. Von heute an können Interessierte sich die Unterlagen im Oldenburger Rathaus genauer ansehen. Es geht um die Strecke von Neukirchen bis Großenbrode (beide Kreis Ostholstein). Für den Fehmarnsund gibt es eine gesonderte Tunnelplanung. Die Bahn will die Strecke elektrifizieren und zum Teil auch neu bauen. Bisher führt die Bahnstrecke quer durch den Ort. Bei der Planung sind zudem Lärmschutz und Umweltaspekte zu beachten, da ein Teil des Gebietes als Flora-Fauna-Habitat unter Naturschutz steht. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Schlechtes Wetter sorgt für Verluste bei Strandkorbvermietung

Das durchwachsene Sommerwetter hat bei den Strandkorbvermietern in der Region für große Verluste gesorgt. Vor allem der Juli habe Löcher in die Kassen gerissen, sagte Marcus Baade dem NDR. Er vermietet Körbe in Timmendorfer Strand und Scharbeutz im Kreis Ostholstein. Die Ausfälle seien in dieser Saison nicht mehr aufzuholen. Die Strandkorbvermieterin in Grömitz, Martina Hintz, spricht ebenfalls von keinem guten Sommer, da die Tagesgäste fehlen würden. Die Vermieter hoffen auf mehr Sonne, um die Verluste etwas ausgleichen zu können. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Verkehrsunfall in Sierksdorf

In Sierksdorf (Kreis Ostholstein) sind bei einem Verkehrsunfall sechs Menschen leicht verletzt worden. Das Ganze ereignete sich am Parkplatz zum Hansa-Park. Insgesamt waren drei Autos verwickelt, einer der Fahrer missachtete wohl die Vorfahrt. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

DFB-Pokal: VfB Lübeck trifft auf TSG Hoffenheim

Im DFB-Pokal erwartet den VfB Lübeck heute Abend eine Herausforderung: Der Drittligist hat ab 18 Uhr den Bundesligisten TSG Hoffenheim im Stadion an der Lohmühle zu Gast. | NDR Schleswig-Holstein 14.08.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.08.2023 | 08:30 Uhr