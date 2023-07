Stand: 10.07.2023 10:12 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Kreißsaal des Marien-Krankenhauses in Lübeck schließt

Der Kreißsaal und die Entbindungsstation des Marien-Krankenhauses (MKH) in Lübeck ziehen heute auf den Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) um. Die Hebammen und Pflegekräfte des MKH werden sich dort gemeinsam mit den Teams des UKSH um die Patientinnen kümmern, teilt das Marien-Krankenhaus auf seiner Website mit. Im Lübecker Marien-Krankenhaus kamen bisher jedes Jahr etwa 1.300 Kinder zur Welt. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Brand auf Feldern in Ostholstein

Im Kreis Ostholstein haben am vergangenen Sonntag drei Felder gebrannt. Zwei Brände konnten dabei laut Feuerwehr schnell gelöscht werden. In Röbel zog sich der Einsatz laut Leitstelle am Sonntagabend noch hin. Dort hatte ein Mähdrescher Feuer gefangen, kurz darauf stand das gesamte Feld in Flammen. In Klenzau bei Eutin konnte am Sonntag ebenfalls ein brennendes Feld gelöscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Brennendes Auto sorgte für Sperrung der Fehmarnsundbrücke

Aufgrund eines brennendes Cabrios musste die Fehmarnsundbrücke am Sonntag in beide Richtungen voll gesperrt werden. Erst am Abend meldete die Autobahnpolizei, dass die Sperrung aufgehoben wurde. Laut Leitstelle hatte das Cabrio kurz vor Fehmarn Feuer gefangen und war komplett ausgebrannt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten verzögerten sich jedoch, da die aus Lübeck angeforderten Spezialfahrzeuge selbst im Stau standen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck gewinnt Beltcup

Bei dem deutsch-dänischen Testturnier, dem Beltcup, konnte sich der VfB Lübeck am Sonntag im Finale durchsetzen. Bei dem Turnier traten insgesamt acht Mannschaften an. Im Finale schlug der VfB seinen Derby-Rivalen Phönix Lübeck mit 4:2. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2023 | 08:30 Uhr