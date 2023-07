Stand: 04.07.2023 09:37 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Festakt zum Ruhestand für Ostholsteins Landrat Sager

Mehr als 20 Jahre lang hat Reinhard Sager (CDU) als Landrat die Geschicke der Kreisverwaltung in Ostholstein geleitet. Heute Nachmittag wird der CDU-Politiker mit einem Festakt im Kreishaus in Eutin offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nimmt daran teil. Sagers Nachfolger ist CDU-Politiker Timo Gaarz. Er war zehn Jahre lang stellvertretender Landrat. Gaarz ist verheiratet, hat ein Kind und lebt in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein). Der 45-Jährige wurde schon im Mai als neuer Landrat vereidigt. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Beckergrube wird gesperrt

Die Beckergrube in der Lübecker Innenstadt wird für drei Wochen voll gesperrt. Das hat die Stadt mitgeteilt. Los geht es am kommenden Montag. Der Grund dafür sind Bauarbeiten am Abwasserkanal. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau startet im DHB-Pokal in der zweiten Runde

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau startet im DHB-Pokal erst in der zweiten Runde. Grund ist laut Handball-Bundesliga-Geschäftsstelle eine Besonderheit im Spielmodus des Pokals. In diesem Jahr läuft der DHB-Pokal mit einer zweigeteilten Qualifikation, an der insgesamt 24 Mannschaften beteiligt sind. Der VfL Lübeck-Schwartau wurde für die erste Runde nicht aus dem Lostopf gezogen und steht damit automatisch in der zweiten Qualifikationsrunde des Pokals. VfL-Trainer David Röhrig hat sich nach eigenen Angaben vor dem ersten Ligaspiel einen Härtetest im DHB-Pokal gewünscht. Die zweite Runde des DHB-Pokals wird zwischen dem 4. und 24. September ausgetragen. Die Auslosung dafür findet Ende August statt. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 08:30 Uhr

Schiffswrack in der Trave: Erste Fundstücke geborgen

Archäologen der Stadt Lübeck haben erste Fundstücke aus dem knapp 400 Jahre alten Schiffswrack auf dem Grund der Trave vorgestellt. Seit einem Monat läuft die Bergung des historischen Frachtseglers. Geborgen wurden unter anderem Holzplanken und Teile eines Ankers. Nach ersten Untersuchungen gehen die Experten davon aus, dass das Schiff im 17. Jahrhundert nach einem Brand gesunken sein könnte. Außerdem fand das Team bemalte Schüsseln, Teller, einen Kochtopf sowie eine Schnaps- und eine Weinflasche. Die Bergung soll noch bis Ende September dauern und wird nach Angaben der Stadt rund zwei Millionen Euro kosten. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2023 06:00 Uhr

