Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Timo Gaarz ist neuer Landrat im Kreis Ostholstein

Der Kreis Ostholstein hat einen neuen Landrat: Timo Gaarz (CDU) löst seinen Parteikollegen Reinhard Sager ab, der nach 22 Jahren im Amt nicht erneut angetreten war. Gaarz war bisher Sachgebietsleiter im Finanzamt Oldenburg. Es gebe viele Herausforderungen, betont der 45-Jährige im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein: Aktuell zum Beispiel die Pläne des Umweltministeriums für einen Nationalpark Ostsee, denn viele Tourismusregionen in Ostholstein befürchten Verbote und dadurch Umsatzeinbußen. Gaarz hat sich nach eigenen Angaben dazu schon mit einigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern ausgetauscht. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

Konzerte des SHMF gut gebucht

Am Wochenende ist das 38. Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) gestartet. Das Eröffnungskonzert in der Lübecker Musik- und Kongresshalle war nahezu ausverkauft. Für die kommenden Konzerte sind laut Intendant Christian Kuhnt bereits 85 Prozent der Plätze verkauft. "Nach diesen drei schwierigen Jahren ist das ganz toll, dass das Publikum zurückkommt und dafür gibt es verschiedene Gründe und wir freuen uns, dass die Menschen so viel Lust haben, gemeinsam Kultur zu erleben", sagte er. Bis zum 27. August stehen fast 200 Konzerte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Süddänemark auf dem SHMF-Programm. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 06:00 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

