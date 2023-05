Stand: 16.05.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Flugzeugabsturz in Hohn: Suche nach der Ursache

Nach dem Flugzeugabsturz in Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde ermittelt jetzt die Kriminalpolizei sowie die Bundesstelle für Flugunfall-Untersuchungen aus Braunschweig, wie es zu dem Absturz kommen konnte. Nach Angaben der Polizei verlor das Flugzeug beim Start an Höhe und schlug auf dem Boden auf. Beide Insassen kamen ums Leben, so die Bundeswehr. Der zweistrahlige Learjet sollte von Hohn aus zu einem Trainingseinsatz mit Fluglotsen der deutschen Luftwaffe starten. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) reagierte bestürzt und drückte den Angehörigen sein Beileid aus. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Unfall in Osterrönfeld: Drei Menschen verletzt

Drei Menschen sind am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Osterrönfeld bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden. Laut der Polizei überholte kurz vor 22 Uhr ein Auto ein anderes Fahrzeug und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Ein Auto landete auf dem Dach, der zweite Wagen auf der Seite, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Passig: "Beim Eintreffen der Feuerwehr waren die Personen bereits aus dem Fahrzeug raus. Die haben sich selbstständig retten können. Der Rettungshubschrauber hat einen Notarzt gebracht und anschließend einen Patienten nach Kiel geflogen." Die Polizei vermutet, dass der überholende Wagen zu schnell unterwegs war. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Akkuzüge sollen ab 2024 durch SH rollen

Weil es auf vielen Bahnstrecken in Schleswig-Holstein keine Oberleitungen gibt, sind noch viele Dieselzüge unterwegs. Die sollen bald durch Batteriezüge ersetzt werden. Doch durch den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie verzögerte sich die Auslieferung, wie NAH.SH mitteilt. Ab Sommer 2024 sollen nun 55 Triebzüge der Firma Stadler da sein. Bis dahin soll auch das Instandhaltungswerk fertig sein, das die Schweizer Firma Stadler für 30 Millionen Euro in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) baut. Dort sollen die Züge gewartet werden. Es entstehen dadurch 30 Arbeitsplätze. Auch die Oberleitungsinseln, an denen sich die Batteriezüge aufladen, sollen laut NAH.SH bis zum kommenden Sommer fertig sein. Außerdem werde die alte Bahnstrecke nach Rendsburg-Seemühlen bis 2025 ertüchtigt und reaktiviert, so NAH.SH. | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

Körperwelten-Ausstellung startet in Kiel

Die Ausstellung Körperwelten ist ab Nittwoch zu Gast in Kiel und gibt Einblicke in den menschlichen Körper. Unter den Exponaten sind auch viele Ganzkörperplastinate, sagt die Kuratorin Angelina Whalley. Ihr Mann Gunther von Hagens ist der Erfinder der Körperwelten - auch er möchte sich nach seinem Tod plastinieren lassen, so Whalley: "Ich weiß natürlich, dass das für ihn ein Herzenswunsch und auch ein Stück weit die Vollendung seines Lebenswerkes ist." | NDR Schleswig-Holstein 16.05.2023 08:30 Uhr

