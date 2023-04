Stand: 27.04.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Razzia des Hauptzollamtes auf zwei Großbaustellen in Kiel

Das Hauptzollamt Kiel hat am Mittwoch bei einer Razzia in Kiel 96 Personen befragt. Dabei habe man drei Arbeitnehmer angetroffen, die keine Aufenthaltsgenehmigung und dementsprechend auch keine Arbeitserlaubnis vorweisen konnten, berichtet Gabriele Oder vom Zollamt. Demnach sei es in zehn weiteren Fällen zu Leistungsmissbrauch gekommen: Im Rahmen einer Personenbefragung gaben laut Gabriele Oder Arbeitnehmer an, Sozialleistungen zu beziehen, ohne die Behörden über ihre Tätigkeit informiert zu haben. Des Weiteren wurden vier Fälle von Scheinselbstständigkeit ausgemacht. Gegen die Personen werden verschiedene Verfahren eingeleitet: Unter anderem droht ihnen die Ausweisung aus Deutschland und dem Schengen-Raum der EU. Auch gegen die jeweiligen Arbeitgeber wird wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt ermittelt. Hier sind Geldstrafen sowie Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren möglich. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Kiel: Nachhaltigkeitszentrum eröffnet

Die Stadt Kiel hat nun ein sogenanntes Nachhaltigkeitszentrum. Umweltdezernentin Doris Grondke sowie der stellvertretende ABK-Chef haben das Zentrum am Europaplatz am Mittwoch eröffnet. Anhand der Einrichtung will Kiel laut Stadt verschiedene Aktionen bündeln. Diese sollen dabei helfen, die Landeshauptstadt nachhaltiger zu gestalten. Von jetzt an informieren unter anderem die Abfallwirtschaft sowie die Umweltberatung der Stadt die Menschen zu Themen wie Umweltschutz, Zero Waste, Abfallvermeidung und Klimaschutz. Außerdem sind dort auch Ausstellungen, Workshops und zahlreiche Veranstaltungen zum Thema Klima und Nachhaltigkeit geplant. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Kiel Prozessbeginn wegen versuchten Mordes

Seit Donnerstag muss sich ein 26-Jähriger vor dem Landgericht in Kiel wegen versuchten Mordes verantworten. Laut Anklage soll der Mann im Dezember vergangenen Jahres in einem Wohncontainer in Kiel grundlos mit einem Messer auf das Gesicht, den Hals und den Oberkörper seines Opfers eingestochen haben, als dies gerade schlief. Der Mann erlitt insgesamt zehn Stich- und Schnittverletzungen. Für den Prozess sind bis Mitte Juli acht Verhandlungstage geplant. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2023 | 08:30 Uhr