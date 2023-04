Stand: 26.04.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Neumünster: Katastrophenschutzübung am Wochenende

Am Wochenende soll in Neumünster eine große Katastrophenschutzübung stattfinden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind ab Sonntagmorgen zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz rund um das Gelände der Betriebsmittel Service Logistik (BSL) in der Leinstraße unterwegs. Zu der Übung werden mehr als 200 Einsatzkräfte erwartet, darunter auch der Gefahrgutzug der Feuerwehr Neumünster, die Schnelle Einsatzgruppe Rettungsdienst und Mitglieder vom Deutschen Roten Kreuz und dem Malteser-Hilfsdienst. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Daniel Günther eröffnet neues Besucherzentrum im Arche Warder

Schleswig-Holstein Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eröffnet heute Mittag im Tierpark Arche Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) das neues Besucherzentrum Domesticaneum. Auf mehr als 300 Quadratmetern Fläche wird dort nach Angaben des Landschaftstierparks die Geschichte von Haus- und Nutztieren im Wandel der Jahrtausende gezeigt. Dazu werden die Besucherinnen und Besucher auf eine Zeitreise von einer Höhle in der Alt-Steinzeit bis hin zur Farm der Zukunft mitgenommen. Am Sonnabend öffnet die multimediale und interaktive Ausstellung für die Öffentlichkeit. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

Warnstreik im ÖPNV im Kreis Plön

Nach der ersten gescheiterten Verhandlungsrunde für einen Eisenbahn-Tarifvertrag hat die Gewerkschaft ver.di bundesweit zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. In Schleswig-Holstein werden heute die Betriebshöfe der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) bestreikt. Es fahren keine VKP-Busse, auch die Schülerbeförderung steht still. Betroffen sind dabei der Kreis Plön, der nördliche Teil des Kreis Segeberg und teilweise die Städte Kiel und Neumünster. Dass dieses Mal ein einzelner Betrieb bestreikt wird, liegt laut ver.di-Sprecher Frank Schischefsky daran, dass der Eisenbahn-Tarifvertrag in Schleswig-Holstein ausschließlich bei den Verkehrsbetrieben des Kreises Plön gilt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 550 Euro mehr pro Monat. Das Angebot der Arbeitgeberseite sieht ein Plus von 150 Euro, sowie mehrere Einmalzahlungen vor. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2023 08:30 Uhr

