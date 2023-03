Stand: 24.03.2023 10:49 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Streik im öffentlichen Dienst - auch Kiel betroffen

Der heutige Streik in Schleswig-Holstein sorgt für verschlossene Türen bei Behörden oder Kitas. Die Gewerkschaft ver.di fordert weiterhin 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro für die Angestellten. Ver.di-Sprecher Frank Schischefsky sagte zu den Beteiligten: "Wir haben heute die Beschäftigten von Kitas, von den Stadtwerken, von der öffentlichen Verwaltung, aus dem Rettungsdienst, aus den Krankenhäusern und aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes zum Warnstreik aufgerufen." Die Gewerkschaft rechnete allein für eine Kundgebung auf dem Rathausplatz mit mehr als 1.000 Teilnehmenden. Weitere Streiks sind für den kommenden Montag angekündigt. Diese dürften dann vor allem Reisende und Pendler treffen. Melanie Pallien, Sprecherin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sagte, dass "also sehr wahrscheinlich keine Züge mehr fahren werden. Egal von welchen Betrieben. Also sei es DB AG, DB Regio, DB Fernverkehr oder auch Erixx Holstein und Nordbahn." Sie gehe stark davon aus, dass der komplette Zugverkehr eingestellt werde, so Pallien weiter. | NDR Schleswig-Holstein 24.03.2023 08:30 Uhr

