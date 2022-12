Stand: 09.12.2022 09:54 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Hauptausschuss debattiert über Zukunft der Imland-Kliniken

Im Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde wurde am Donnerstagabend wieder um die Zukunft der Imland-Kliniken gerungen. Noch immer ist nicht klar, wie ein Finanzloch von knapp 50 Millionen Euro bis zum neuen Jahr gestopft werden soll. Der Ausschuss hat für den Kreis jetzt erstmal eine Finanzspritze von sechs Millionen Euro im Haushalt veranschlagt, sagte der Vorsitzende des Ausschusses Thorsten Schulz. Der Kreistag wird der Finanzspritze vermutlich noch vor Weihnachten zustimmen. Am Freitag wollen auch Rendsburg-Eckernfördes Landrat Rolf-Oliver Schwemer (parteilos), sowie Klinik-Chef Markus Funk weitere Schritte bekannt geben. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 8:30 Uhr

Preetzer Bürgermeister wird neuer Landrat

Der Preetzer Bürgermeister Björn Demmin (parteilos) wird neuer Landrat des Kreises Plön. Der Politiker setzte sich Donnerstagabend im dritten Wahlgang im Kreistag durch. In der entscheidenden Stichwahl entfielen 34 Stimmen auf Demmin und 17 Stimmen auf den Mitbewerber Stefan Leyk von der CDU. Demmin wird das Amt als Landrat im Mai kommenden Jahres von Stephanie Ladwig übernehmen. Sie hatte nicht noch einmal für das Amt kandidiert. Die Amtszeit dauert sechs Jahre. Als Konsequenz muss Demmin sein Bürgermeisteramt in Preetz niederlegen, weshalb die Stadt jetzt einen neuen Verwaltungschef suchen muss. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 8:30 Uhr

Kiel: Bombenentschärfung am Ostufer

Am Kieler Ostufer müssen wegen einer Bombenentschärfung am kommenden Sonntag (11. Dezember) knapp 7.500 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wie die Polizei mitteilte, haben Experten des Kampfmittelräumdienstes im Werftpark eine amerikanische 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bis 10 Uhr am Sonntagvormittag müssen die Wohnungen in Gaarden-Ost sowie Teilen Ellerbeks verlassen sein. Das betrifft den Bereich zwischen Werftstraße und Ostring, sowie zwischen Klosterstraße und Stoschstraße. Die Straßen in dem Bereich werden bereits ab 9 Uhr gesperrt. Als Unterkunft wird die Mensa in der Hans-Christian-Andersen-Schule geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 8:30 Uhr

Städtisches Krankenhaus Kiel schränkt Betrieb ein

Das Städtische Krankenhaus in Kiel schränkt die Aufnahme von Patienten ein. Das teilte eine Sprecherin der Klinik am Donnerstag mit. Aktuell werden nur Notfälle und Patienten aufgenommen, die dringend behandelt werden müssen. Grund ist eine hohe Auslastung wegen Atemwegserkrankungen. Außerdem seien viele Beschäftigte krank, heißt es aus der Klinik. Nicht dringende Eingriffe werden demnach verschoben. | NDR Schleswig-Holstein 08.12.2022 17:00 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

