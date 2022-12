Sexualisierte Gewalt gegen Kinder: 29 Durchsuchungen Stand: 09.12.2022 13:17 Uhr Die Beamten durchsuchten insgesamt 29 Wohnungen und Häusern. Bei der Aktion kam auch Datenträgerspürhund "Fritz" erfolgreich zum Einsatz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten.

Die Verdächtigen seien zwischen 17 und 69 Jahre alt. Sie stehen laut Mitteilung der Polizei unter dem Verdacht, kinderpornografische Schriften besessen und verbreitet zu haben. Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte die Durchsuchungsbeschlüsse beantragt. Hintergrund des Einsatzes sind einzelne Verfahren aus dem Deliktsbereich Kinderpornografie, bei denen keine Verbindung zueinander erkennbar ist. Die Einsatzkräfte stellten nach eigenen Angaben eine Vielzahl an Datenträgern sicher. Sie sollen nun ausgewertet werden.

Auswertung dauert

Dabei soll auch geprüft werden, ob und an welche anderen Personen das Material möglicherweise weiterverbreitet wurde. Die Auswertung wird aufgrund der Datenmengen länger dauern, so dass noch nicht gesagt werden kann, wann sie abgeschlossen sein wird, so die Ermittler.

Auch Waffen und Munition sichergestellt

Die Einsatzkräfte stellten bei den Durchsuchungen auch ein Einhandmesser und Munition sicher. Hinweise auf aktiven Missbrauch von Kindern durch die Verdächtigen gebe es nicht, hieß es weiter. Sie müssten sich jetzt in entsprechenden Gerichtsverfahren verantworten.

