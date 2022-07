Stand: 22.07.2022 09:32 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Stadtverwaltung hat Personal aufgestockt

Schlangen vor den Bürgerbüros, lange Wartzeiten, schlechte telefonische Erreichbarkeiten: Die Kieler Stadtverwaltung hatte schwer mit Personalmangel durch Corona-Fälle und fehlenden Fachkräften zu kämpfen. In der Zwischenzeit wurden Öffnungszeiten verlängert, einige Dienste kann man mittlerweile online erledigen, sagt der zuständige Stadtrat Christian Zierau. Seit April werden Dokumente sogar mit dem Fahrrad ausgeliefert. Die Personaldecke sei nach wie vor dünn: Zwar soll die Stadtverwaltung 34 neue Mitarbeitende bekommen - doch besetzt sind bis jetzt nur zehn. Auch die Stadt Neumünster hat drei weitere Mitarbeitende im Bürgerbüro eingestellt. Es dauere jedoch noch, bis das Um- und Anmelden des Wohnortes auch hier online möglich sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Integrationsministerin Touré besucht Landesunterkunft Neumünster

Die schleswig-holsteinische Landesregierung will Geflüchteten den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Das bekräftigte Integrationsministerin Aminata Touré (Grüne) bei ihrem Antrittsbesuch in der Landesunterkunft Neumünster. Drei bis vier Monate bleiben Geflüchtete durchschnittlich in der Erstaufnahme, bevor sie auf die Kommunen verteilt werden. Das soll nach dem Willen der Ministerin in Zukunft schneller gehen. Auch schnellere Anerkennungsverfahren wünscht sich Touré. Berufliche Qualifikationen sollen so schneller geprüft werden, Geflüchtete gegebenenfalls umgeschult oder nachgeschult werden können. Bund und EU sieht Touré in der Pflicht, bürokratische Hürden abzubauen. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 06:00 Uhr

Gemischte Reaktionen auf Bürgerbegehren zu Imlandkliniken

Schleswig-Holsteins Innenministerium hat das Bürgerbegehren zu den Imland-Kliniken als zulässig eingestuft. Demnach seien etwa 11.300 gültige Unterschriften abgegeben worden - knapp 2.200 mehr als nötig. Damit erfülle das Bürgerbegehren alle gesetzlichen Anforderungen, so das Innenministerium. Die Initiatoren wollen weitere Geburtenstation in Eckernförde sowie eine Unfallchirurgie und Innere Medizin. Der Kreis will, dass diese Bereiche nach Rendsburg wandern - im Gegenzug soll die Psychiatrie nach Eckernförde gehen, um Kosten zu sparen. Der Geschäftsführer der Imland-Kliniken, Markus Funk, bezeichnet die Entscheidung des Ministeriums als "Rückschlag". Auch von der Kreisverwaltung kommt Kritik. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hingegen freuen sich. Bis zum 12. August können sich beide Seiten beim Innenministerium äußern. Das entscheidet danach nochmal über die Zulässigkeit. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 21.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 608,4, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 560,8 gemeldet, für Kiel 464,2. Die landesweite Inzidenz liegt bei 589,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.07.2022 | 08:30 Uhr