Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stand: 18.07.2022 09:52 Uhr

Blutspende-Mobil in Büdelsdorf und Neumünster

Von heute an ist wieder das Blutspende-Mobil vom Deutschen Roten Kreuz im Norden unterwegs und hält unter anderem in Büdelsdorf und Neumünster. Vier Menschen können in dem Mobil gleichzeitig spenden. Aktuell ist die Versorgungslage nach Angaben des DRK bei einigen Blutgruppen kritisch. Das betrifft A-positiv, A-negativ und Null-Positiv. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

Neumünster: Sieben Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerer Unfall gestern auf der B205 bei Neumünster. Nach Angaben der Polizei musste die Bundesstraße für vier Stunden voll gesperrt werden. Nach ersten Erkenntnissen waren ein deutsches und ein dänisches Auto auf der Strecke zwischen Rickling und Neumünster-Gadeland frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurden sieben Menschen teils schwer verletzt, darunter drei Kinder. Wieso die Autos auf der Bundesstraße zusammengestoßen sind, ist noch nicht klar. Im Einsatz waren drei Rettungshubschrauber. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

Kiel mit höchster Dichte an Blitzen in Schleswig-Holstein

Im bundesweiten Vergleich der Städte und Landkreise liegt Kiel mit einer "Blitzdichte" von fast 4 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer auf Platz 17. In Rendsburg-Eckernförde schlugen dagegen im Schnitt nur rund 1,7 Blitze pro Quadratkilometer ein. Im Bund liegt die Stadt München an der Spitze - generell blitzt und donnert es im Süden mehr als im Norden. Im vergangenen Jahr zählte der Blitzinformationsdienst von Siemens rund 491.000 Blitzeinschläge in Deutschland, 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Das liegt nach Angaben der Autoren des Blitzatlas daran, dass es 2021 mehr geregnet hat und es sehr heiß war. Das sind demnach gute Bedingungen für Gewitter. | NDR Schleswig-Holstein 18.07.2022 08:30 Uhr

