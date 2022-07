Stand: 14.07.2022 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Luftwaffe verlegt Tornados

Die Luftwaffe verlegt ab heute die Tornados vom Flughafen Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) bei Schleswig für zwei Wochen nach Hohn bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Der Grund dafür sind nach Angaben der Bundeswehr Bauarbeiten, die auf dem Gelände des Geschwaders 51 "Immelmann" in Jagel laufen und für die der Strom abgestellt werden muss. Seit dem Abzug der Transall-Maschinen Ende vergangenen Jahres, gibt es in Hohn nur noch wenige Flugbewegungen. Nun müssen sich die Menschen in der Umgebung erneut auf Lärm durch die Maschinen einstellen. Betroffen sind unter anderem die Orte Friedrichsholm, Sophienhamm, Tetenhusen und Fockbek | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Rendsburger Schwebefähre fährt doch wieder

Nach einer Panne bei Wartungsarbeiten soll die Rendsburger Schwebefähre (Kreis Rendsburg-Eckernförde) nun doch schon Ende des Monats wieder für Pendler den Betrieb aufnehmen. Das hat das Wasserstraßen- und Schifffsfahrtsamt mitgeteilt. Nach der Panne am Dienstag hieß es zunächst, die Fähre falle über einen längeren Zeitraum aus, danach wurde für die Freigabe als frühster Termin Anfang August genannt. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenz in Plön landesweit am höchsten

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 13.7.) liegt die Corona-Inzidenz in Plön bei 964,6, in Rendsburg-Eckernförde wurde eine Inzidenz von 868,7 gemeldet, für Kiel 380,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 672,8. | NDR Schleswig-Holstein 14.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.07.2022 | 08:30 Uhr