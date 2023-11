Stand: 23.11.2023 08:46 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Finanzprobleme beim Tierpark Neumünster

Die Zoochefin des Tierparks Neumünster, Verena Kaspari, hat bestätigt, dass der Park bei der Zahlungsfähigkeit Probleme habe. Im Sommer habe es wenige Besucher gegeben, dazu seien die Kosten für Energie und Futter gestiegen und auch die Erhöhung des Mindestlohns habe eine Rolle bei der Zahlungsfähigkeit des Zoos gespielt. Die Ratsfraktionen der SPD, CDU, FDP, Bürger für Neumünster und BfB/Linke haben daraufhin im Kultur- und Tourismusausschuss der Stadt einen Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt. Der Zoo soll zweckgebunden bis zu 200.000 Euro erhalten. Er müsse als Aushängeschild der Stadt, Touristenmagnet und außerschulischer Lernort gerettet werden, so die Fraktionen. Ob der Antrag angenommen wird, entscheidet die Ratsversammlung Mitte Dezember. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

TKMS: U-Boot Werft in Kiel pocht auf Eigenständigkeit

Auf der Bilanz-Pressekonferenz von Mutterkonzern Thyssenkrupp hat der Chef der U-Boot Werft Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) in Kiel, Oliver Burkhard, den Wunsch nach Eigenständigkeit deutlich gemacht. Noch gebe es zwar kein klares Ergebnis, der Anspruch müsse aber sein, dass TKMS unter deutscher Führung stehe, so Burkhard. Im Gespräch sei unter anderem auch eine Beteiligung der Bundesrepublik, ein Börsengang oder der Einstieg von Investoren. TKMS beschäftigt allein in Kiel 3.100 Menschen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Schwentinemündung wird auf weitere Blindgänger untersucht

Am vergangenen Wochenende sind zwei alte Weltkriegsbomben aus der Schwentinemündung geborgen und entschärft worden. Nun will das Landeskriminalamt sichergehen, dass es im Bereich des Seefischmarkts in Kiel keine weiteren Blindgänger gibt. Da auf dem Grund der Schwentine Bauarbeiten geplant sind, untersucht eine Spezialfirma laut LKA gerade das Areal mit einem elektro-magnetischen Verfahren. Dabei wurden Unregelmäßigkeiten in der Struktur am Boden festgestellt. Taucher klären nun, ob harmloser Metallschrott in der Schwentinemündung liegt oder ob es weitere Fliegerbomben sind, die geborgen werden müssten. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Attacke auf Schleswig-Holsteins CDU-Generalsekretär Kilian

Der Generalsekretär der CDU Schleswig-Holstein, Lukas Kilian, ist am MIttwoch Opfer einer Hammerattacke geworden. Vor dem Landtag in Kiel schlug eine nach seiner Aussage verwirrte Frau mit dem Werkzeug auf die Frontscheibe seines Autos ein. Der 36-Jährige blieb unverletzt. Zuvor habe die Frau den Abgeordneten angesprochen und sei ihm zum Auto gefolgt. Verletzt wurde aber niemand. Der Landtag spricht davon, dass die Sicherheit vor dem Landeshaus beeinträchtigt worden sei. Die Landtagsverwaltung wolle die aktuellen Sicherheitsvorkehrungen nun überprüfen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Kiel: Exerzierplatz am Freitag gesperrt

Der Kieler Exerzierplatz kann am Freitag nicht als Parkplatz genutzt werden. Von 11 bis 14 Uhr findet dort eine Demonstration statt. Das betrifft die Parkplätze an der Ostseite. Beschäftigte vom Land Schleswig-Holstein und Beamte fordern eine Einkommens- beziehungsweise Besoldungserhöhung. Außerdem rief die Gewerkschaft ver.di ebenfalls für Freitag zu Warnstreiks an den Unikliniken auf. Betroffen ist das UKSH in Kiel. Der Demonstrationszug soll ab 9 Uhr vom Gewerkschaftshaus in die Innenstadt ziehen. Ver.di will 10,5 Prozent mehr Gehalt. Am 7. Dezember beginnt die dritte Verhandlungsrunde. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 08:30 Uhr

Handball: Remis im Spiel THW Kiel gegen Aalborg Handbold

Der THW Kiel hat in der Handball-Champions-League am Mittwoch gegen Aalborg Handbold nur ein Unentschieden (27:27) erzielt und damit die Revanche für das Heimdebakel vor einer Woche verpasst. Zwischenzeitlich lagen die "Zebras" mit sechs Toren vorne, gaben die Führung aber aus der Hand. Dennoch hat der THW die Chance auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale gewahrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2023 06:00 Uhr

