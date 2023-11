Stand: 08.11.2023 10:53 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Mehrfach Angelschnüre über Veloroute gespannt

Unbekannte haben auf der Veloroute 10 in Kiel in den vergangenen Tagen mehrfach Angelschnüre über die Fahrbahn gespannt. Laut Polizei stürzte am vergangenen Wochenende eine Radfahrerin und verletzte sich dabei leicht. Gestern Abend meldete sich eine weitere Radfahrerin bei der Polizei, die mit ihrem Oberkörper gegen eine gespannte Angelschnur gefahren war. Sie blieb unverletzt. In einem weiteren Fall konnte ein Radfahrer eine gespannte Schnur rechtzeig erkennen und bremsen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 10:00 Uhr

Schleswig-Holsteinischer Bürger- und Demokratiepreis verliehen

Der Bürgerpreis ist am Abend in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) verliehen worden. In der Kategorie "U27" ging er an die Nachwuchs-Rettungsschwimmer der DLRG Schleswig-Holstein. In der Kategorie "Alltagshelden" wurden die Kieler Brustkrebssprotten ausgezeichnet. Außerdem hat die Jury zwei Vereine mit dem Demokratiepreis geehrt: KAST Neumünster ist eine Anlaufstelle für junge Menschen, die straffällig geworden sind. Der zweite Verein ist das Zentrum für Betroffene rechter Angriffe, kurz ZEBRA, in Kiel. Die Preise wurden von Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) und dem Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbandes Oliver Stolz übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Wegen Reinigungsarbeiten: Rendsburger Kanaltunnel wird gesperrt

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein reinigt den Rendsburger Kanaltunnel (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dafür wird heute die Ost- und morgen die Weströhre zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird dann einspurig durch die jeweils andere Röhre gelenkt. Zwei Mal an den beiden Tagen wird der Tunnel für die Auf- und Abbauarbeiten komplett gesperrt. Das heißt: Sowohl um 8.30 Uhr als auch gegen 15 Uhr ist der Tunnel für etwa eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar. Umleitungen sind eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Werft Nobiskrug: Protestaktion wegen nicht ausgezahlter Gehälter

Mitarbeitende der Werft Nobiskrug in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) warten schon wieder auf ihre Gehälter. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein wurden bisher nur einem Teil der Belegschaft die Oktober-Löhne ausgezahlt. Vor dem Werfttor in Rendsburg will die Gewerkschaft IG Metall heute Mittag um 12.05 Uhr eine sogenannte "Toraktion" als Protest veranstalten. Am kommenden Montag ist außerdem ein Treffen mit Gewerkschaft, Wirtschaftsministerium, Werft und deren Investor Lars Windhorst geplant. Bereits im vergangenen Monat hatten die Nobiskrug-Mitarbeiter ihr Gehalt nur verspätet ausgezahlt bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

Stadt will Ausstellung von Geburtsurkunden im Krankenhaus ausweiten

In zwei Krankenhäusern in Kiel können seit etwa einem halben Jahr Geburtsurkunden direkt auf der Geburtsstation ausgestellt werden. Bisher waren es laut Stadt 343 Urkunden. Vom UKSH und dem Städtischen Krankenhaus heißt es, das Angebot werde gut angenommen. Die Stadt Kiel möchte den Service nach eigenen Angaben ausweiten. Bisher mussten Geburtsurkunden im Standesamt beantragt werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.11.2023 08:30 Uhr

