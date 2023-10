Stand: 04.10.2023 09:22 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B76 vor Eckernförde für zwei Wochen halbseitig gesperrt

Auf der B76 im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es für Autofahrer von heute an Einschränkungen: Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist die Strecke zwischen Schnellmark und Altenhof kurz vor Eckernförde für die nächsten zwei Wochen nur halbseitig frei, und zwar täglich zwischen 9 und 15 Uhr. Ampeln regeln den Verkehr. Grund für die Sperrung sind Sanierungsarbeiten an Geh- und Radweg. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:00 Uhr

Handball: THW Kiel unterliegt HSG Wetzlar mit 31:32.

Der THW Kiel ist in der 3. Runde des DHB-Pokals rausgeflogen. Der deutsche Handball-Rekordmeister unterlag dem Bundesliga-Vorletzten HSG Wetzlar zu Hause mit 31:32 (17:19). Es war ein weiterer Dämpfer in einer bislang schon schwierigen Saison. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Neuer Studiengang in Kiel

An der Dualen Hochschule Schleswig-Holstein in Kiel startet heute der neue Studiengang Soziale Arbeit. Zum Start sind es 40 Studierende, die sich seit heute auf Jugendliche mit Lernschwierigkeiten, Menschen mit Demenz oder die Arbeit mit Obdachlosen vorbereiten. Das Besondere an diesem dualen Studium ist, dass die Studierenden zehn Wochen lang Unterricht in der Hochschule haben und anschließend 14-18 Wochen in verschiedenen Einrichtungen arbeiten, wo sie das Gelernte in der Praxis anwenden können. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Kiel: Protest von Greenpeace erwartet

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will am Nachmittag in Kiel gegen Gasbohrungen in Nord- und Ostsee demonstrieren. Für die Protestaktion soll nach Angaben der Umweltschützer gegen 15 Uhr ein etwa fünf Meter hoher aufblasbarer Bohrturm an der Kieler Förde aufgerichtet werden. Die Aktion richtet sich gegen Pläne in Meeresgebieten, unter anderem vor Borkum und Rügen, nach Gas zu suchen, die laut Greenpeace von der Bundesregierung unterstützt werden. Die Aktion soll Auftakt einer bundesweiten Protestwelle sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.10.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2023 | 08:30 Uhr