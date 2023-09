Stand: 25.09.2023 09:34 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

A7: Einschränkungen an der Anschlussstelle Bordesholm

Auf der A7 ist an der Anschlussstelle Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ab heute zwischen 8 und 16 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen. Laut Autobahn GmbH sind beide Fahrtrichtungen betroffen. Grund für die Einschränkungen ist die Sanierung einer Brücke der L49 über die Autobahn. Pro Fahrtrichtung soll immer mindestens ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich zwei Wochen dauern. Dier Brücke soll im Jahr 2025 fertiggestellt sein. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

Vermissten Kanufahrer tot aus Einfelder See geborgen

Nach stundenlanger Suche haben Helfer am Sonntag einen vermissten Mann tot im Einfelder See in Neumünster gefunden. Laut Feuerwehr war der etwa 30-Jährige am Sonnabend offenbar aus einem Kanu gefallen. Die erste Suche blieb erfolglos, am Sonntag wurde dann ein neuer Versuch gestartet. Taucher fanden schließlich den leblosen Mann, nachdem ein Sonar ihn unter Wasser geortet hatte. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

Kieler Kunsthalle für Sanierung für mindestens fünf Jahre geschlossen

In der Kieler Kunsthalle haben sich am Sonntag die Türen für mindestens die nächsten fünf Jahre geschlossen. Die Kunsthalle Kiel wird in dieser Zeit umfangreich saniert. 50 Millionen Euro werden dafür von Bund und Land bereitgestellt. Unter anderem sollen die klimatischen Bedingungen im Haus verbessert werden. Auf die Mitarbeitenden der Kunsthalle kommen in Zukunft viele Aufgaben rund um das Baugeschehen zu. Außerdem kümmern sie sich um die Digitalisierung der grafischen Sammlung, rund 30.000 Werke. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2023 08:30 Uhr

