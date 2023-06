Stand: 13.06.2023 10:54 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

B503 bei Schwedeneck: Polizei sucht Zeugen nach Steinwurf

Nach einem Steinwurf auf ein Auto auf der B503 bei Schwedeneck im Kreis Rendsburg-Eckernförde sucht die Polizei nach drei Jugendlichen. Nach Angaben eines Sprechers hatte der Fahrer des Wagens zwei Jungen und ein Mädchen auf einer Brücke gesehen. Als er die Brücke passierte, schlug ein faustgroßer Stein auf der Windschutzscheibe auf. Eine Suchaktion der Polizei nach den drei Verdächtigen blieb erfolglos. Zeugen sollen sich bei der Polizei Gettorf melden. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 11:00 Uhr

Museumszüge fahren in der Kieler Woche nach Schönberg

Mit dem Regionalzug von Kiel nach Schönberger Strand - das geht eigentlich seit mehr als 40 Jahren nicht mehr. Doch an den beiden Wochenende der Kieler Woche sind Museumszüge zwischen Kiel Hauptbahnhof und Schönberger Strand unterwegs. Sie fahren im Zwei-Stunden-Takt. Für die 24 Kilometer lange Strecke brauchen die Züge etwas mehr als eine Stunde. Der Schleswig-Holstein-Tarif und das Deutschlandticket sind in den Museumszügen gültig. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

Amt Achterwehr ruft zum Wassersparen auf

Bei den Wasserwerken Bredenbek und Felde (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) kam es in den vergangenen Tagen wiederholt zu Problemen bei der Wasserversorgung. Nun sollen die Bürger Wasser sparen, so das Amt Achterwehr. Laut Amt Achterwehr war es zuletzt zu einem erhöhten Wasserverbrauch in den Haushalten gekommen. Da im Wasserwerk Bredenbek zurzeit Filter saniert werden, stehe zudem weniger Wasser zur Verfügung. Die Ausfälle muss das Wasserwerk Felde auffangen. Um weitere Probleme oder gar einen Komplettausfall zu verhindern, sollen die Anwohner auf das Bewässern von Rasenflächen verzichten. Auch Swimmingpools sollen zunächst nicht befüllt werden, so das Amt. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

Steinmeier zu Gast in Eckernförde

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist drei Tage lang zu Gast in Schleswig-Holstein. Von heute bis Donnerstag verlegt er seinen Amtssitz nach Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Dort will er sich nach eigenen Angaben ein Bild von den Themen in der Region machen, zum Beispiel dem Tourismus oder der Energiewende. Auch möchte er mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Nach Steinmeiers Ankunft um 11 Uhr stehen unter anderem der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt und Gespräche mit Kommunalpolitkern auf dem Programm. Auch ein Besuch im Museum "Alte Fischräucherei" und die Fahrt mit einem U-Boot der Marine sind geplant. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

