Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Herbstdeichschau beginnt an der Westküste

Bis Mitte November werden bei der Deichschau die Deiche auf den Inseln und dem Festland kontrolliert. Neben dem Landesbetrieb Küstenschutz beteiligen sich daran auch Vertreter der Katastrophenschutzbehörden, der Sielverbände, der Bundeswehr und der Feuerwehren. Die Deichschau beginnt in diesem Jahr auf Amrum. Insgesamt werden 16 Deiche kontrolliert. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

Jubiläum in Flensburger Theater

Das Theater "Die Pilkentafel" in Flensburg feiert sein 40. Jubiläum. Im Jahr 1983 wurde das erste Stück aufgeführt, erinnert sich die Gründerin Elisabeth Bode: "Vor 40 Jahren war die Premiere von dem Stück, indem ich Regie geführt habe, das fand aber noch in einer Garage statt." Über die Jahre haben in dem Theater 80 Produktionen, Lesungen, Gespräche sowie 2.500 Aufführungen, Workshops und Kurse stattgefunden. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2023 08:30 Uhr

