Stand: 13.07.2023 09:32 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Modernisierung von Radwegenetz in Nordfriesland

In den kommenden zehn Jahren soll das Radwegenetz in Nordfriesland für insgesamt rund 600 Millionen Euro modernisiert werden. Mehr als ein Jahr hat der Kreis unter Beteiligung von Bürgern und den Kommunen an dem Konzept gefeilt. Das Geld dafür soll von Bund, Land und den Kommunen kommen. Mittwochabend wurden die Pläne rund 120 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Kreishaus in Husum vorgestellt. Fazit: Von den insgesamt rund 2.000 Kilometern Radwegstrecken in Nordfriesland sind nur 112 Kilometer mängelfrei. Viele sind zu schmal oder durch Wurzeln beschädigt, oder sie fehlen für den Alltagsverkehr komplett. Das soll sich ändern. Das Ziel des Kreises: Mehr Radverkehr in Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 8:30 Uhr

Protestgruppe "Aktion Sylt" kommt zurück nach Westerland

Die Protestgruppe "Aktion Sylt" hat beim Kreis Nordfriesland erneut ein Camp im Zentrum von Westerland angemeldet, und zwar für den Zeitraum vom 24. Juli bis zum 20. August. Laut Sprecher Hans-Martin Slopianka gab es am Mittwoch das zweite Kooperationsgespräch mit den Anmeldenden: "Bei den Gesprächen geht es darum, welche Auflagen erfüllt werden müssen, um so ein Protestcamp durchziehen zu können. Wir haben noch nicht zu einer völligen Einigung gefunden. Es gibt noch einige Punkte, die offen sind. Die Anmeldenden arbeiten jetzt weiter daran, und wollen uns bis Freitag eine Rückmeldung geben." Im vergangenen Jahr war das Camp auf dem Rathausplatz in Westerland mit zeitweise mehreren Hunderten teilnehmenden Punks zwischen Juli und September bundesweit immer wieder in den Schlagzeilen. Wo das Camp in Westerland genau stattfinden soll, ist noch unbekannt. | NDR Schleswig-Holstein 13.07.2023 8:30 Uhr

Starkregen in Flensburg

Am Mittwochmorgen hat Starkregen in der Flensburger Innenstadt für überschwemmte Straßen und Staus gesorgt. An der Hafenspitze und im Bereich der Rathausstraße stand das Wasser zum Teil mehr als zehn Zentimeter hoch. Nach Angaben der Feuerwehr gab es nur kleinere Einsätze wegen hoch gespülter Gullideckel. Laut Polizei habe es keine Verletzten und auch keine vollgelaufenen Keller gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 12.07.2023 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.07.2023 | 08:30 Uhr