Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Norderbrarup: Pferdeklappe sammelt 12.000 Euro

Pferdebesitzerinnen und -besitzer, die in finanzielle Not geraten sind, können ihre Tiere in der Pferdeklappe in Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) abgeben. Seit 36 Jahren rettet Gründerin Petra Teegen Pferde - anfangs waren es drei im Jahr, dann bald 15. Die Inflation habe die Situation verschärft, so Teegen: "Es ist Not. Es ist die Angst vor der nächsten Gas- oder Stromrechnung." Ein Flohmarkt am Sonnabend hat Teegen zufolge mehr als 12.000 Euro eingebracht. Das Geld soll zu 100 Prozent den Pferden zugute kommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

Sylt: Große Spende für die Tafel

Die Tafel auf Sylt freut sich über einen Scheck von mehr als 20.000 Euro. Das Geld kommt von den Initiatoren des Kampen Jazz Festivals und der Big Band der Bundeswehr. Da es momentan weniger Lebensmittelspenden gebe, könne die Tafel das Geld sehr gut brauchen, sagte Dörte Lindner-Schmidt, Leiterin der Tafel, NDR Schleswig-Holstein. Momentan holen sich zwischen 80 und 90 Kunden bei den Ausgaben in Westerland Lebensmittel ab - etwa 30 von ihnen sind Geflüchtete aus der Ukraine. Die Sylter Tafel gibt zweimal in der Woche in Westerland Essen aus. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2023 08:30 Uhr

