Stand: 10.07.2023 09:04 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Baumparten im Norden gesucht

In Flensburg sowie in den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg werden ab sofort wieder Privathaushalte gesucht, die bis zu zehn Bäumen heimischer Gehölze auf dem eigenen Grundstück einen dauerhaften Lebensraum geben wollen. Interessierte können sich dafür im Internet auf der Seite des Projektes Waldwuchs Flensburg registrieren. Die jungen Bäume von etwa 1,50 Metern Größe werden Ende November kostenlos übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Ausbruch von Geflügelpest in Husby

Für Geflügelhalter gelten von Flensburg bis kurz vor Steinbergkirche (Kreis Schleswig-Flensburg) ab sofort wieder strenge Auflagen. Grund dafür ist der Ausbruch der Geflügelpest in einer Gänsehaltung nahe des Ortsteils Gremmerup in der Gemeinde Husby am Freitag. Die betroffenen 6.500 Tiere wurden bereits gekeult. In der gesamten Beobachtungszone, die sich zehn Kilometer rund um Gremmerup befindet, müssen Geflügelhalter nun Netze, Gitter oder Überstände anbringen. Zudem ist der Transport von Vögeln verboten - der Transport von Eiern ist eingeschränkt möglich. Diese Zone umfasst fast das gesamte Flensburger Stadtgebiet, sowie auch Jarplund, Sörup und Glücksburg. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Kreises aufgeführt. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Stromausfall durch Feuer in Rodenäs

Im nordfriesischen Rodenäs sorgte ein Feuer in einer Ortsnetzstation für einen Stromausfall. Durch den Ausfall waren 500 Anschlüsse in Rodenäs, Klanxbüll, Emmelsbüll und Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog (alle Kreis Nordfriesland) betroffen. Laut Hansewerk-Sprecherin Constanze Burkhardt muss die Station in Rodenäs komplett ausgetauscht werden - das werde voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Bis dahin wird das Notstromaggregat am Netz bleiben und die betreffenden Häuser mit Strom versorgen. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 08:30 Uhr

Brand in Steinbergkirche

In Steinbergkirche im Kreis Schleswig-Flensburg hat es am Sonntagabend einen Großeinsatz gegeben. Laut Leitstelle war im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße ein Feuer ausgebrochen. Demnach kamen neun Bewohner vorsorglich ins Krankenhaus, weil sie Rauch eingeatmet hatten. Weitere Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Bis zu 60 Einsatzkräfte waren etwa vier Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 10.07.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2023 | 08:30 Uhr